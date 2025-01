Las imágenes que reflejan el enfrentamiento entre Cuerpo y Díaz por la reducción de la jornada laboral

Los detalles Ambos ministros han coincidido durante el acto inaugural del centenar previsto para este año por el 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco, sin embargo, Díaz insiste en no haberlo visto.

Un día más la tensión continúa dentro del Gobierno de coalición a cuenta de la velocidad con la que debe reducirse la jornada laboral en España. Y un día más, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, están a la gresca a raíz del asunto. Un enfrentamiento que se refleja en las imágenes sobre estas líneas que ha dejado el acto inaugural del centenar previsto para este año por el 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco.

Al igual que han hecho todos los ministros de Pedro Sánchez, los titulares de Economía y Trabajo han acudido a este evento. Sin embargo, mientras unos y otros se saludaban, Cuerpo y Díaz no han intercambiado ni una sola palabra. Eso sí, la que fuera líder de Sumar sostiene que no lo ha visto puesto que estaba mirando hacia otro lado, descartando que no quisiera saludarle. Con quien sí ha hablado Díaz ha sido con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

La "discrepancia" en el seno del Gobierno entre ambas formaciones es una realidad que viene acentuándose "desde noviembre", puesto que en el PSOE "se encuentran un rechazo permanente", a pesar de que "es algo acordado y con lo que hasta ellos han hecho campaña", aseguran fuentes de Sumar a laSexta.

De hecho, detallan que "ya desde hace meses están poniendo pegas al arranque de la tramitación" con el objetivo de "dilatar" el proceso sobre el que no dudan en advertir: "El hecho de que no vaya el próximo día 13 a la Comisión de Asuntos Económicos hace que si no se aprueba por el trámite de urgencia, ya no se pueda aprobar en 2025".

Algo que no parece que pueda suceder si se observa el correo que Economía envió este martes a Trabajo a última hora de la tarde en el que "dejan por escrito que no puede ir el día 13 por la importancia y relevancia económica de la medida". En este mismo mail al que ha podido comprobar laSexta también señalan que "podría ser solicitado para el 27", aunque sin comprometerse a que vaya a ser ese día, sino que dejan abierta la posibilidad, dejando claro que tiene que ser por proceso ordinario, y no urgente.

Cuestión que fuentes de Trabajo aseguran "va a ser un problema político mayúsculo" y "no porque ellos vayan a romper el Gobierno, sino porque se rompe el compromiso del PSOE". En esa línea, insisten que en que "esto es un problema con el PSOE" y "no solo con Economía", puesto que "también es algo que incumbe a Hacienda y Seguridad Social". De ellos, incluso, destacan que "conocen el texto perfectamente". Si bien desde la cartera que dirige Díaz sostienen que "no van a ceder".

Respecto a las razones que podrían estar llevando a los socialistas a alargar este procedimiento, desde Trabajo dicen no creer que "tenga nada que ver con miedo a una derrota parlamentaria del PSOE" ya que "la votación no es el problema actual", sino "un problema de fondo y de políticas". Incluso, aseguran que no tiene "nada que ver con Junts" y que el "PNV votaría a favor".