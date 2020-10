"El plan A, el plan B y el plan C es proteger la salud pública". Así se ha pronunciado Salvador Illa después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya tumbado el cierre de la capital y otros nueve municipios madrileños.

"Pensemos siempre en los enfermos, las familias, las personas y los sanitarios", ha instado el titular de Sanidad, que ha convocado para esta misma tarde una reunión del Grupo COVID-19, en el que están representados los Gobiernos central y autonómico, donde se analizará el asunto y "es donde debe tomarse una decisión".

Fuentes del Ejecutivo regional, no obstante, apuntan a laSexta que no tienen constancia de que dicha reunión vaya a producirse esta tarde, como ha anunciado Illa.

"Guiados con lo que los expertos nos aconsejan, adoptaremos las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud", ha advertido no obstante el ministro, para a continuación apostillar: "Estamos seguros de que la Comunidad Autónoma de Madrid coincidirá con este planteamiento".

"Nos importa muy poco, es decir, nada, cualquier otra cuestión que no sea la salud de los ciudadanos", ha sentenciado Illa en la Comisión de Sanidad del Congreso, aseverando que "esa es la política del Gobierno, que está alineada con la ciencia y los técnicos".

Illa, que ha insistido en ese objetivo de proteger la salud pública, ha defendido que así se hizo en las reuniones solicitadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, las cuales -ha recordado- "derivaron en unas recomendaciones técnicas del Ministerio de Sanidad y en el respaldo de una acción de salud pública a nivel nacional a través de un acuerdo aprobado en el Consejo Interterritorial".

El titular de Sanidad ha hecho estas declaraciones poco después de conocerse la decisión del TSJM, que ha denegado la ratificación de las restricciones a la movilidad en Madrid, que suponían su confinamiento perimetral, con lo que finalmente no entrarán en vigor las multas para quienes las incumplan.

Un fallo judicial que fuentes del Gobierno consultadas por laSexta califican como una "mala noticia", aunque no quieren ponerse en el escenario de tener que aplicar el estado de alarma.

Por su parte, Illa ha defendido que "la autorización de los confinamientos perimetrales ha sido un instrumento común de control de la transmisión que han empleado territorios de todos los tamaños a lo largo de estos meses" y ha citado las medidas de este tipo adoptadas en Cataluña, Murcia, Andalucía, las dos Castillas y las más recientes en Ourense o Zaragoza.

Ana Pastor pide a Illa que dimita

Durante la comparecencia de Illa ante el Congreso, la diputada del PP Ana Pastor le ha pedido que dimita, acusándole de "surfear la realidad de la pandemia" y calificando la decisión judicial de "varapalo" a su gestión.

"Tendría que haber empezado pidiendo disculpas a los españoles y anunciando que no le queda ni un día más en el Ministerio de Sanidad", ha aseverado.

"En España se necesita un líder sanitario que no escurra el bulto", ha aseverado la ex ministra de Sanidad, que ha tachado las restricciones aplicadas en Madrid de "resolución impuesta".

"Su tiempo pasó ya", ha sentenciado la diputada popular, que ha afirmado que Illa "ha perdido la razón sanitaria y la razón jurídica" y le ha instado a que "recapacite, pero, sobre todo, recapacite desde su casa".

El ministro, visiblemente molesto, le ha reprochado a la diputada que ha "echado en falta un cierto tono de humildad" en su ella, que estuvo al frente del departamento que hoy dirige él mismo. "Su formación política está dirigiendo la sanidad en cinco comunidades autónomas, en concreto en la que presenta los datos más preocupantes, y digo yo: algo tendrá que ver quién gestiona esta comunidad", le ha espetado.

"¿Había o no había un acuerdo con la Comunidad de Madrid? Porque el vicepresidente de la Comunidad de Madrid lo hizo público", ha aseverado Illa, que asimismo ha cuestionado "por qué lo que se nos pidió en reuniones luego resultó que no servía".

Además, el titular de Sanidad ha lanzado un dardo a Isabel Díaz Ayuso, que recientemente afirmó que "no se trata de confinar al 100% de los ciudadanos para que el 1% contagiado se cure". "¿Debemos dejar que el 1% de la población sufra los efectos de la pandemia para que el 99% pueda vivir tranquilamente o debemos preocuparnos de las vidas y la salud de todos los ciudadanos?", ha planteado.

"No le tolero que usted me diga que oculto datos a esta comisión y, cito literalmente que 'tomo el pelo a esta cámara'", ha agregado Illa, que ha considerado que la intervención de Pastor "no está a la altura de su desempeño parlamentario habitual, a no ser que el que conocíamos hasta hoy fuera una ficción".

Tras contestar a los portavoces, el ministro de Sanidad ha empezado a contestar mensajes a través de su teléfono móvil, hasta que ha pedido un receso y se ha ausentado durante unos minutos de la sala.