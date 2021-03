Otra declaración, y otra vez muy controvertida, de Isabel Díaz Ayuso, esta vez sobre la violencia machista. Ha dicho que los hombre "sufren incluso más agresiones que nosotras". "Entiendo que hay una violencia concreta que se puede atestiguar y existe y hay que erradicarla", pero que "hay otro muchos problemas de los que se habla menos".

Unas declaraciones a un programa de Telecinco grabado antes de la tormenta política provocada tras el anuncio de la convocatoria de elecciones en Madrid. "No se puede desdeñar el trabajo que han hecho muchas mujeres antes que nosotras para conseguir, en España y en otros países, la libertad que nosotras disfrutamos hoy. Pero lo que no puede ser es pasarnos al otro lado y vivir ahora de un supuesto machismo que no siempre es cierto, y rechazar al hombre como enemigo eterno. Cuando se politiza en exceso, llega un momento en que nos victimiza y algunas personas buscan ventajas por ser mujer. Eso es lo que yo no quiero", fueron sus palabras.

Ayuso se ha declarado liberal, "pero si tengo que tirar hacia un lado soy conservadora y serlo es una forma de progresar", y ha recordado que sus comienzas en política no fueron fáciles: "Cuando era candidata fui muy menospreciada porque no era conocida". También se ha pronunciado sobre el traslado de la sede del PP de la calle Génova: "A mí el traslado de la sede me gusta, es mejor estar a pie de calle. Lo cambiaría por menos despachos y algo más acorde a las nuevas generaciones".