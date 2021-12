Para vacunar a los niños habrá varias opciones, según la comunidad en la que vivamos. El sistema de autocita en las web de cada consejería de Sanidad será el más utilizado. Por ejemplo, en el caso de la web de autocita de la Comunidad de Madrid se tendrá que rellenar el número de diez cifras identificativo de la tarjeta del menor, así como su fecha de nacimiento y el nombre y apellidos.

Otras comunidades prefieren hacerlo como lo han hecho con el resto de los grupos de edad, con carteles de llamamiento a través de las redes sociales, informando del hospital, la edad y la hora. Es el caso de Castilla y León. Asturias, por su parte, llamará a los padres para concretar la cita de sus hijos. Las comunidades que vacunan en colegios sin embargo optarán por una autorización que se entregará a los padres y que tendrá que ser devuelta a los centros escolares.

De momento, lo que no se conoce y en lo que se está trabajando ahora mismo es, en el caso de las comunidades que vacunan en colegios, cómo será la organización interna para que se mantenga la privacidad de los menores, tanto de los que se vacunan como de los que no. "Para eso están los profesores y profesoras, que explicarán que hay menores o circunstancias por las que no se van a vacunar", ha señalado Javier Urra, pedagogo y exdefensor del menor.

¿Se podrá vacunar a más de un niño a la vez? La única comunidad que, hasta ahora, ha detallado esta cuestión es Madrid: si se tiene un hijo 11 y otro de ocho, siete, seis o cinco años, se les pondrá la vacuna a la vez. Otra de las dudas relativas precisamente al planteamiento anterior: ¿qué pasa si mi hijo cumple 12 años el mes de enero de 2022? ¿Hay que esperarse a la dosis de adulto o ponerles la infantil?

A esta duda responde Quique Bassat, pediatra y epidemiólogo de IS Global: "La primera dosis es con la pauta de menores de 12 y la segunda con la pauta de mayores de 12, con lo cual tienes una pauta intermedia al final. Porque le has dado un tercio de la dosis (la de los menores es menor que la de los adultos) y luego una dosis completa". Funcionará así una campaña de vacunación para la que llegarán 1,3 millones de dosis.