"Hay un procedimiento judicial en marcha, hemos dicho lo que teníamos que decir"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha expresado su respeto por la decisión del juez Pablo Ruz de enviar a los juzgados de Plaza de Castilla la información relativa a la destrucción de los discos duros de dos ordenadores utilizados por el extesorero del PP Luis Bárcenas y ha señalado que esa remisión permitirá a su formación poder defenderse con un abogado y procurador.



"Como ha hecho siempre el PP, respeto a la decisión del juez de mandarlo a un tribunal para que se ventile este asunto, en este caso a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. Y actuaremos como tenemos que actuar, en este caso ya pudiéndonos defender por un abogado y un procurador", ha declarado Cospedal en una conferencia de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección.



La pasada semana el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz remitió a los Juzgados de Plaza Castilla la información relativa a la destrucción de los discos duros de dos ordenadores utilizados por Bárcenas al considerar que los hechos revisten "relevancia penal" y que podrían haberse cometido delitos de daños informáticos y encubrimiento.



Después de la declaración como testigo que realizó el pasado 14 de agosto ante el juez Ruz, ha sido preguntada si fue Mariano Rajoy el que pactó con Bárcenas su indemnización. La 'número dos' del PP ha querido zanjar este tema recalcado que esa declaración está "publicada", se puede "leer" y que, por lo tanto, no iba a "interpretar" sus propias palabras.



"Si algunos quieren sacar interpretaciones donde no las hay, porque la literalidad es la literalidad, son muy dueños, a veces hasta de faltar a la verdad, que lo hacen. Pero mi declaración está hecha", ha afirmado rotunda Cospedal, en referencia a los socialistas.

Preguntada después si sigue manteniendo sus manifestaciones en rueda de prensa acerca de que se pactó una indemnización en diferido, la secretaria general de los 'populares' ha vuelto a decir que se remitía a su declaración y que no iba a decir ahora lo contrario de lo que dijo ante el juez. "Ya lo he dicho, y lo he dicho clarísimo", ha proclamado.



En cuanto al hecho de que el vicepresidente de Política Autonómica del PP y exsecretario general del partido, Javier Arenas, dijera en su declaración ante el juez más de 70 veces que no recordaba lo que le preguntaban, Cospedal ha reiterado que no se iba a "opinar de la declaración" de su "compañero", máxime cuando también se ha publicado y está "meridianamente clara". "Cuando se declara ante un juez no hay nada más que añadir", ha indicado, para pedir respeto a la Justicia.