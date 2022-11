El PSOE ha conseguido tumbar la comisión de investigación sobre la tragedia de la valla de Melilla con la ayuda del PP, partido que la había solicitado junto a Ciudadanos.

A pesar de ello, el ministro Fernando Grande-Marlaska comparecerá en el Congreso de los Diputados el próximo día 30 de noviembre tras un acuerdo con los de Feijóo a cambio de su apoyo para tumbar la investigación.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha explicado que Marlaska "tendrá que comparecer el día 30 y no por voluntad propia" y ha criticado "su política de obstrucción": "Tendrá que ver los vídeos a pesar de que no quería y ha sido por la labora de la oposición. Es algo a lo que no debería haberse negado. Todos los españoles debían conocer lo que ha pasado".

Gamarra ha señalado que han tumbado la comisión "por prudencia": "Primero escucharemos las explicaciones del ministro y si las explicaciones e información son suficientes sacaremos conclusiones y responsabilidades positivas. Si no fuera suficiente no desechamos la comisión de investigación, pero cada cosa en su momento".

La Fiscalía ya solicitó al Ministerio del Interior que le remita todas las imágenes del salto masivo a la valla de Melilla del pasado 24 de junio, cuando murieron al menos 23 personas. La Fiscalía sigue practicando diligencias en el marco de la investigación abierta para esclarecer lo ocurrido y han recordado que dispone de un plazo legal de seis meses, que se puede prorrogar.

La petición se produjo por parte de la fiscal de Sala de Extranjería, Beatriz Sánchez, después de que el Defensor del Pueblo ya pidiera imágenes en octubre. La Fiscalía ha pedido más imágenes porque, según afirma, le faltan algunos momentos para reconstruir lo ocurrido. Según fuentes de la investigación a laSexta, faltan imágenes del helicóptero porque tiene que repostar cada dos horas y porque el espacio aéreo de Melilla es muy pequeño. Además, explican que es imposible grabar una secuencia de esas características todo el tiempo al tratarse de un vuelo estacional (sobre un punto fijo).

Aun así, fuentes de la Fiscalía han desmentido que en el requerimiento que ha cursado la fiscal de Sala de Extranjería se acuse a Interior de enviar imágenes editadas, cortadas o que tengan saltos temporales. Esas mismas fuentes han afirmado que la solicitud se ha sacado totalmente de contexto y que la Fiscalía pide más imágenes porque el video no muestra la secuencia completa, pero admiten que es posible que esas imágenes no existan.