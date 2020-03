Valentina Cepeda lleva 29 años trabajando en el Congreso de los Diputados. Por sus ojos han pasado desde la coronación del rey Felipe VI hasta la moción de censura de Mariano Rajoy, pasando por cientos de plenos o varias elecciones.

En el pleno de este miércoles, en el que Pedro Sánchez dio cuentas sobre la gestión del Ejecutivo de la crisis del coronavirus, la imagen de Valentina se hizo viral. Ella fue la encargada de desinfectar micrófonos y atriles antes de las intervenciones de los líderes políticos.

Entonces, todos los diputados allí presentes la ovacionaron en un sonoro aplauso. Un agradecimiento que, para Valentina, va dirigido a todo su sector. "Me encantó que me aplaudieran y asumí que no era solo para mí, sino para todas mis compañeras", explica.

Además, en el vídeo que acompaña a estas líneas, asegura que no se "siente imprescindible", pero sí recuerda que tanto ella, como sus compañeras, tienen "un trabajo presencial" y no pueden hacerlo desde casa, lo que provoca que estén más expuestas al virus.