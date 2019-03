Guillermo Zapata: "Irene Villa nos ha dado una lección de dignidad"

Sobre la posibilidad de dimitir ante la posibilidad de que este caso condicione el resto de mandato del gobierno de Carmena, Zapata ha reconocido que es cierto que este asunto tiene una "dimensión mediática", pero ha apostillado que "el trabajo de la oposición es hacer oposición" y el de los que están en las instituciones, "gobernar".

Zapata ha celebrado el archivo, pero ha reiterado que no tiene intención de volver a asumir de nuevo el área de Cultura porque no considera que esta decisión modifique la que tomó por razones éticas y no jurídicas. "Eso no cambia por el archivo de una denuncia contra mí", ha apostillado el edil, que cree que esa decisión está "perfectamente tomada".

Además de a Villa, a la que considera "una de las voces de las víctimas del terrorismo en España", Zapata ha dado las gracias a su equipo de abogados, a la Alcaldía y al grupo municipal de Ahora Madrid, e incluso a la "solidaridad" que le ha llegado de PSOE, PP y Ciudadanos que "de forma personal" le han expresado su solidaridad con lo sucedido.