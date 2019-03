Al menos 9 detenidos en la operación contra fraude en las obras del AVE de Barcelona

La Guardia Civil ha detenido a varias personas en una operación simultánea en Madrid y Barcelona para investigar una presunta malversación de fondos públicos en la construcción del AVE en Barcelona, han informado fuentes cercanas a la investigación.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha confirmado en una rueda de prensa las "operaciones simultáneas en Madrid y Barcelona que afectan a locales y personas vinculadas a esas obras que se realizaron en Barcelona".

En todo caso, ha dejado claro que no podía "dar ningún dato en particular más allá de lo que se ha publicado", por lo que no ha querido confirmar ninguna cifra de detenidos, ya que ha recordado que se ha decretado el secreto de sumario.

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, se ha iniciado hacia las ocho de la mañana con el registro de las sedes de Adif en Barcelona y Madrid, así como en algunas empresas concesionarias y domicilios particulares.