Griñán no le ve "fundamento" al auto de la juez Alaya

ASEGURA QUE NO SE PLANTEA RECURRIR EL AUTO

El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha dicho que, en principio, no se plantea recurrir el auto de la juez Alaya, que además no le ha sido notificado, porque "no hay propuesta de imputación, ni atribución de hechos delictivos", por lo que no le ve "fundamento".