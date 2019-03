El Govern desobedecerá al Tribunal Constitucional: "Ponen una mordaza a los anhelos de libertad"

La vicepresidenta del Govern, Neus Munté, ha garantizado que seguirán con la resolución en "estricto cumplimiento" a un Parlamento catalán que ve "soberano" y ha acusado al Gobierno de "utilizar" el Tribunal Constitucional para poner "una mordaza" a los "anhelos de libertad" de Cataluña.



Munté ha comparecido ante la prensa después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya suspendido por unanimidad la resolución independentista aprobada por el Parlament al admitir a trámite la impugnación presentada contra la misma por el Gobierno.



La vicepresidenta en funciones ha recalcado que la resolución de inicio del proceso independentista fue aprobada por una mayoría absoluta de un Parlamento constituido tras unas elecciones, por lo que ha juzgado que existe una "clara legitimidad" para aplicarla.



En este sentido, ha garantizado "un estricto cumplimiento de un mandato de nuestro Parlamento soberano". Así, Munté ha remarcado que la voluntad del ejecutivo es "seguir" con la resolución y ha añadido: "No es una desobediencia -al TC-, sino una obediencia a un mandato democrático que emana de nuestro Parlamento".



La vicepresidenta ha acusado al Gobierno del PP de "utilizar" el TC para "poner una mordaza" a los "anhelos de libertad" de los ciudadanos de Cataluña. Ha admitido que le "sorprenden" las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando dice que actúa en defensa de los catalanes, porque, según Munté, en Cataluña hace tiempo que se "echa en falta" la defensa desde el Estado de los derechos de los catalanes.



Asimismo, ha replicado a Rajoy que "la democracia no está en juego en Cataluña, al contrario, se está defendiendo y goza de buena salud". La vicepresidenta y diputada de Junts pel Sí ha afirmado que no ha recibido aún ninguna notificación por parte del TC y ha avanzado que podrán hacer una valoración más exhaustiva desde las instituciones catalanas cuando les llegue toda la documentación.