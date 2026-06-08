Gonzalo Bernardos cree que Zapatero "no va a caer por un delito fiscal": "Puede decir que ha heredado las joyas"

El economista indica que el expresidente podría declarar que ha recibido esas joyas hace más de cuatro años y, de esta manera, "Hacienda no puede entrar en esto".

Se ha llevado a cabo un primer examen de las joyas encontradas en una caja fuerte situada en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. La valoración indica que su valor podría alcanzar, mínimo, un millón de euros. Esta valoración plantea una serie de dudas que Más Vale Tarde plantea a Gonzalo Bernardos.

Iñaki López pregunta al economista si, cuando se tienen joyas de este valor en casa, se debe, por un lado, explicar su procedencia y, por otro, declararlas, incluso cuando vengan de fuera de España. "Cuando lo metes en el país, tienes que pagar tasas, IVA o ¿te enfrentas a un delito fiscal?", plantea.

"Creo que Zapatero no va a caer en un delito fiscal por una sencilla razón", responde Bernardos, "el argumento es muy fácil". "Dice que las ha heredado hace más de cuatro años o que las ha obtenido hace más de cuatro y ya el fisco no puede entrar en esto", cuenta.

El economista señala que donde podría tener un problema es "si alguien le adjudicara blanqueo de capitales". "No solo tiene que tener joyas como las tiene, sino que deberían proceder de actividades ilícitas", expone, "por ejemplo corrupción, narcotráfico o similar". "Entonces el de temas fiscales yo me olvidaría", afirma.

"Aquí el principal problema que tienen Zapatero es demostrar de dónde vienen si son regalos, tiene un problema", reflexiona, "porque si son regalos, como presidente del Gobierno español, Patrimonio del Estado es el que es propietario", explica el economista, "no el presidente".

Beatriz de Vicente señala que el artículo 39 de la Ley de IRPF "establece que cuando aparecen bienes ocultos, el periodo impositivo que valora Hacienda es el momento del hallazgo, de manera que la carga de la prueba se invierte". La abogada explica que, si en 2026 aparece un millón de euros en joyas, "Hacienda presume que se han adquirido en el momento en que aparecen". "O demuestra uste, de forma fehaciente indubitada, que esto tiene más de cinco años o el delito fiscal es, además, agravado porque supera los 600.000 euros", añade de Vicente, "de dos a seis años".

Bernardos indica que si él, por ejemplo, dijera que se los han dado puede pactar con Hacienda. "El problema que tiene es demostrar de dónde vienen ese esas joyas, porque también es extraño que, en lugar de tenerlas en su casa, aunque sean una caja fuerte, las tiene en una oficina", explica.

Cristina Pardo señala que el entorno del presidente afirma que esas joyas estaban en su despacho "porque como se está haciendo una casa nueva, estaba viviendo en una de alquiler y consideraba que era más seguro tenerlas ahí".

La presentadora plantea al economista que, si alguien decide pagar en especie con joyas, "¿suele ser una actividad, digamos, limpia o más bien tirando a gris?". Bernardos indica que él cree en la presunción de inocencia "de todo el mundo". "Lo normal es que cuando tú coges y haces un trabajo, y ese trabajo es en la economía oficial, te paguen en dinero", expone el economista.

"Que te paguen en joyas, pues como mínimo, hay una voluntad por parte del cobrador y del pagador de coger y el trabajo que ha hecho, en este caso la persona implicada, que no se sepa, porque igual ese trabajo no es trigo limpio", concluye.

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