González Pons: “Los verificadores trabajan para ETA, no para España”

El Partido Popular no cree en los verificadores. Su vicesecretario general, Esteban González Pons, ha dicho que el Gobierno no va a hablar ni con ETA ni con ellos: "Los verificadores trabajan para ETA, no para España. Los verificadores vienen a mentirnos, vienen a contarnos una historia que no es la de la derrota de los terroristas".

González Pons aplaude la respuesta de la Audiencia Nacional, que en Bildu consideran un boicot al proceso de paz: "El Gobierno de Madrid ha respondido de una manera muy rápida, inmediatamente, al paso dado por ETA hostigando judicialmente a los verificadores en un acto que consideramos de máxima gravedad" afirma su portavoz Peio Urizar.

Bildu denunciará el lunes lo ocurrido en la Junta de Portavoces de la cámara navarra y pedirá la reunión urgente de los portavoces del País Vasco para manifestar allí también su malestar.