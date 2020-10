"Seamos serios". Es la petición que el Gobierno le ha hecho a Isabel Díaz Ayuso después de que esta solicitara, a través de una carta, que los cierres de las comunidades autónoma pudieran hacerse solo por unos días.

Según ha podido saber laSexta, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sí que contestara a su misiva, pero ya ha dejado claro que no modificará el texto del decreto del estado de alarma para que la presidenta de la Comunidad de Madrid pueda hacer un cierre perimetral solo durante el Puente de Todos los Santos.

De ser esta la posición final del Gobierno central, todo apunta a que la Comunidad de Madrid no se cerrará de cara al festivo del 1 de noviembre. Y es que, este miércoles, fuentes de la región señalaron a laSexta que si no es posible hacerlo por días, la autonomía no cerrará.

A juicio de la dirigente 'popular', "tal y como está el virus" la Comunidad de Madrid podría seguir abierta. Su Gobierno no es favorable a las limitaciones de entrada y salida de carácter perimetral porque no han encontrado "informes que avalen la eficacia epidemiológica" de estas restricciones. Se aleja así de la postura del vicepresidente, Ignacio Aguado, que apostaba por un cierre autonómico. "No por imponer un cierre mejora la situación, todo lo contrario, empeora. Lo suyo son los confinamientos selectivos", ha dicho en 'Cope'.

"Madrid es acogedora y solidaria y ha sido tratada como apestada, fomentando la 'madrileñofobia'. Nosotros hemos sufrido de manera arrolladora el cierre de Madrid sin ningún tipo de diálogo", dijo en rueda de prensa tras reunirse con Alfonso Fernández Mañueco y Emiliano García-Page, presidentes de Castilla y León y Castilla-La Mancha.

La postura del Ejecutivo regional madrileño dista mucho de la mayoría del resto de comunidades, algunas de ellas gobernadas por su propio partido. Y es que, por el momento, ya han decretado o anunciado el cierre autonómico Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco, Aragón, Navarra y La Rioja.