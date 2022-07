El Gobierno ha planteado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que el debate del estado de la nación sea el 12, 13 y 14 de julio. Así lo ha anunciado el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, en declaraciones a los medios de comunicación. Este debate, ha indicado Bolaños, servirá para "reforzar el Estado de bienestar, consolidar el crecimiento económico, garantizar la creación de empleo y seguir ampliando derechos".

La convocatoria tiene lugar una semana después de la cumbre de la OTAN, donde el Gobierno ha recibido numerosos elogios de líderes internacionales y del propio secretario general de la Alianza por la seguridad y la buena organización de la cumbre.

Es el primer Debate del Estado de la Nación que se celebra desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. En concreto, la última vez que se produjo fue en 2015 en su vigésima quinta celebración, con Sánchez como líder de la oposición frente al entonces jefe del Ejecutivo del PP, Mariano Rajoy. En esta ocasión, el presidente no se medirá en un cara a cara con el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, ya que al no tener éste la condición de diputado no podrá participar en el debate, aunque sí puede sentarse junto a su portavoz parlamentaria en el Congreso, Cuca Gamarra, que será quien se enfrente al jefe del Ejecutivo.

Entre otros asuntos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que hablar en este debate parlamentario sobre el salto masivo a la valla de Melilla después de que la pasada semana afirmara que rendiría cuentas sobre el mismo en el debate del estado de la nación, tras negarse a hacerlo en una comparecencia específica como pedía el PP por un lado y los socios parlamentarios del Ejecutivo por otro.

La idea es también someter a votación en este pleno leyes como la de Memoria Democrática, que el Gobierno sacará previsiblemente adelante, al contar con los apoyos suficientes tras llegar a un acuerdo con EH Bildu, que contempla entre otras medidas la ampliación del límite de aplicación temporal de 1978 a finales de 1983.

También está previsto llevar a votación a ese pleno el real decreto de medidas anticrisis del Gobierno y una proposición de ley del PSOE para permitir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y desbloquear así la renovación de este órgano, dos asuntos sobre los que aún no se ha llegado a un acuerdo con los grupos.

Calendario

El debate sobre el estado de la nación arrancará así el martes 12, sobre el mediodía, con la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Eso sí, para ello habría que adelantar el Consejo de Ministros semanal, que en esta legislatura se celebran los martes por la mañana. Después del presidente habría un receso y la sesión se retomaría por la tarde para el debate con los grupos parlamentarios de la oposición, de uno en uno y de mayor a menor.

El debate continuaría el miércoles 13, con los grupos que no hayan tenido tiempo de debatir con Sánchez el día anterior y, ya al día siguiente, se someterían a votación las resoluciones de los grupos parlamentarios, un centenar de textos que sirven para medir la fortaleza o debilidad de un Gobierno en el Parlamento.

Dado el tiempo transcurrido desde el último Debate sobre el estado de la Nación, la cita de julio supondrá el estreno en estas lides de Unidas Podemos, Vox y Ciudadanos, ya que en 2015 ninguna de estas formaciones tenía aún representación parlamentaria. También será la primera vez que Pedro Sánchez suba a la tribuna de este debate como presidente del Gobierno, pues en 2015 era líder de la oposición frente a Mariano Rajoy.

La previsión es que, también el jueves 14, el Pleno vote la convalidación del nuevo decreto anticrisis, apruebe el dictamen de la Comisión Constitucional sobre la Ley de Memoria Democrática, y debata y deje aprobada para remitirla al Senado la proposición de ley del PSOE para facultar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a nombrar a los dos magistrados que le corresponden del Tribunal Constitucional.