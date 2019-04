El Gobierno de Camps pagó 380.000 euros a Nóos por unos juegos europeos que no se celebraron: "Por lealtad y patriotismo"

El Gobierno de Camps pagó 380.000 euros al instituto Nóos por unos juegos europeos que nunca se celebraron, según él, porque Madrid optaba a los Juegos Olímpicos: "Por lealtad, por patriotismo, por españolidad, si Madrid pretende volver a ser la candidata en 2016 lo normal es que todo el resto del mundo se pare".



Declaraba como testigo pero el expresidente de la Generalitat ha intentado dirigir el interrogatorio preguntado a un asistente si era político porque le "parecía curioso" que le preguntara "alguien que se dedica a la política".



Camps niega haberse reunido con Urdangarín en Zarzuela, aunque admite un encuentro para hablar de los juegos. De los Valencia Summit, cofinanciados por la Generalitat, dice que no sabía ni cómo se llamaban: "No sé cómo explicarle que la actividad del presidente de la Generalitat valenciana es atender a actos protocolarios y no vas preguntado quién está detrás o quien está delante". Personalidades como Urdangarín, dice, recibió centenares en sus años como president.