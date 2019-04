El Gobierno recurrirá ante el Constitucional la ley de consultas catalana

El Gobierno tiene decidido recurrir la ley de consultas, una vez aprobada por el Parlamento catalán y publicada en el Diario Oficial de la Generalitat, sin esperar a que el presidente Artur Mas convoque el referéndum del 9 de noviembre. El recurso debe ser aprobado en Consejo de Ministros y el calendario para que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, cite a los miembros de su Gobierno está condicionado por los pasos que se den en Cataluña. Tras la aprobación de la ley de consultas por el Parlament, el Gobierno esperará a que sea publicada en el Diario Oficial de la Generalitat.

En caso de que Mas firmara de forma inmediata el decreto, el Gobierno, tal y como ha venido avanzando semanas atrás, presentaría dos recursos, uno contra la ley de consultas y otro contra la convocatoria. Las fuentes han señalado que, a la espera de las decisiones de la Generalitat, el Gobierno cree que el recurso puede estar presentado antes de que Rajoy inicie la noche del próximo martes un viaje oficial a China.

En la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha insistido este v¡ernes en que el calendario del Gobierno para presentar sus recursos depende de cuándo se publique la ley de consultas en el Diario Oficial de la Generalitat. Sáenz de Santamaría ha señalado que los argumentos para el recurso se han podido ir preparando porque el contenido de la ley de consultas se ha ido conociendo durante su tramitación parlamentaria.

Algunos de esos argumentos, ha añadido, fueron manejados en el debate en el Congreso de la proposición de ley que pretendía que se cediera a Cataluña la competencia de celebrar consultas, iniciativa que fue rechazada por una amplia mayoría de los diputados. Asimismo, ha recordado que el propio Tribunal Constitucional ha dejado sentada mucha doctrina al respecto. Sáenz de Santamaría ha llamado a la reflexión ante el debate sobre la ley de consultas y ha apelado a "unir y no dividir", a no generar fracturas y a cumplir la ley y la Constitución.

Tras hacer hincapié en las diferencias entre el modelo escocés y Cataluña, ha recordado que España tiene uno de los márgenes más altos de autogobierno autonómico y es uno de los Estados más descentralizados del mundo, "si no el que más". Preguntada por si hay márgenes para mayores concesiones a Cataluña -como ha anunciado el primer ministro británico, David Cameron, respecto a Escocia-, ha remitido al proceso de financiación autonómica, que aún "tiene que actualizarse", cuando la recuperación económica lo permita.

No obstante, y tras destacar que es el momento para la estabilidad y "para trabajar juntos, ha sido clara al rechazar que esa negociación se vincule a "ningún proceso". Lo que no puede plantearse, ha dicho la vicepresidenta, es "incumplir la legalidad para ver que obtengo" o que "alguien diga que no va a cumplir la ley a ver si me dan algo (...) las cosas deben hacerse dentro del marco democrático".