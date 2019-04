Según ha podido saber laSexta Noticias, puede que de este lunes no pase la dimisión de Esperanza Aguirre. La portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Madrid ha escrito ya su carta de dimisión, han señalado fuentes del PP a este medio. No obstante, en el partido no quieren ser responsables.

"No hay razones objetivas para que el partido le tenga que exigir algún tipo de renuncia", ha asegurado Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid. Ante los micrófonos nadie le pide que dimita. Todos insiten en que la decisión es personal. "La respeto y aprecio como para decir qué tiene que hacer.

No soy la persona más adecuada para pronunciarme", ha considerado Esteban González Pons, eurodiputado del PP. No obstante, tampoco parecen haberla llamado para preguntar. "Nadie se ha puesto en contacto con Esperanza. La dirección no tiene nada que reclamarle", ha asegurado el vicesecretario del PP, Pablo Casado.

Aunque sí se escapa alguna indirecta. "Estoy convencido de que tomará la decisión más inteligente", ha apuntado Alfonso Alonso, presidente del PP en el País Vasco, sobre Aguirre, a la que cada vez le rodea más corrupción. Tendría que ir al pleno del Ayuntamiento de Madrid, y la última vez que habló lo hizo entre lágrimas. "Para mí, lo de Ignacio González sería muy lamentable", dijo emocionada tras terminar su declaración como testigo ante el juez por el juicio al 'caso Gürtel'.