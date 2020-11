El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha manifestado durante una entrevista en 'La Razón' que prefiere un "escenario que sea global" en la lucha contra el COVID-19. "Esto no se arregla por regiones. Las regiones tenemos que formar parte de la solución, pero la estrategia tiene que ser nacional", ha defendido García-Page.

En este sentido, el socialista ha destacado que se pasó "de 0 a 100 en el primer estado de alarma". "Tres días antes de que se decretara, las comunidades recibimos el mensaje de que no había que alarmar ni establecer contradicciones, e ir todos a una. Y de la noche a la mañana se pasó de la fase cero a la tres. Esto tuvo su efecto para frenar el virus, lógicamente", ha señalado el presidente de Castilla-La Mancha.

Para el político, "el debate que está encima de la mesa es el de una mayor determinación a nivel ejecutivo del Gobierno". "Casi todo el mundo entiende que de tomarse alguna medida más, tiene que ser con carácter homogéneo en el conjunto del país. Y este debate no puede ser eterno porque estamos al borde del precipicio estadístico. Otros países, con cifras más bajas, están adoptando medidas, no digo que más drásticas, pero sí más homogéneas", ha expresado.

Me molestan las exigencias de Podemos"

Además, el presidente de Castilla-La Mancha ha manifestado que, "como socialista, le "molestan las exigencias estéticas y retóricas de Podemos", pero le "molestan mucho más las exigencias de fondo".

"Todos sabemos que la supervivencia política pasa muchas veces por hacer gestos que no se compadecen con lo que uno piensa, pero lo que aprecio en estas cuentas es demasiada retórica y escenificación de Podemos y la miga es lo importante", ha destacado García-Page, quien ha dicho que "el nuevo Presupuesto es de corte totalmente socialdemócrata, muy coherente con las exigencias europeas, digan lo que digan algunos".

"Hay muchos políticos que han dejado de poner los pies en el suelo y que están conectados con la realidad por vía satélite", ha criticado el presidente de Castilla-La Mancha.

Confía en que no haya indultos a los líderes del procés

Por otro lado, Emiliano García-Page ha hablado sobre el posible indulto a los líderes del procés, afirmando que "se está planteando en términos de chantaje político". "Confío en que no haya indultos. De entrada, estamos hablando de que el indulto, en vez de someterse a consideraciones judiciales o legales, se está planteando en términos de chantaje político", ha criticado.

Así, García-Page ha defendido que "antes de nada hay que exigir que pidan perdón y que se comprometan a no volver a hacer lo mismo porque si no, sería claramente inconstitucional". "Puede ser legal, pero sentaría un precedente peligrosísimo y, además, sería tanto como una humillación. Cuando los dirigentes de ERC dicen que no quieren el indulto, que quieren otra solución, es porque saben que presupone la aceptación de la culpa y el perdón", ha afirmado.