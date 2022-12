Preocupación en el Partido Popular tras la manifestación que ha recorrido las calles de Bruselas. García Albiol asegura que esto solo sirve para perjudicar a la imagen de Cataluña: "Es esperpéntico. Nos parece lamentable dar imagen de fractura social, incluso desde un punto de fanatismo".

Se preguntan, además, cómo han conseguido movilizar a toda esta gente desde Barcelona: "Han venido 13 vuelos chárter desde Barcelona, es un manifestación cara, ¿de dónde sale el dinero?".

Desde el PSC le restan importancia y creen que será el día 21 cuando se demuestre quien tiene más fuerza. "La fuerza se demuestra el día que se vota con todas las garantías", señala Miquel Iceta.

Mismo mensaje desde Ciudadanos: para el partido de Arrimadas, las manifestaciones no serán las que decidan al próximo president. "No valen 'manifestómetros' ni concentraciones en uno u otro sitio. Las democracias no se construyen a golpe de manifestación", asegura Carles Carrizosa.

Xavier Domènech reconoce lo anómalo de estas elecciones, pero ve esta concentración como un acto más de campaña electoral: "Hay candidatos en prisión y fuera del país, pero se da en un marco de campaña electoral". Asegura que no participarán en ninguna acción hasta pasado el 21 de diciembre.