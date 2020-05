Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), cuestiona en una entrevista en el 'Faro de Vigo' la última medida aprobada por el Gobierno, el comentado Ingreso Mínimo Vital.

Cree que esa medida tiene que estar vinculada a la empleabilidad para evitar "subsidiar sin más".

También recuerda su reacción al pacto del Gobierno con EH Bildu: "Nosotros nunca nos levantamos de las mesas de diálogo social, la realidad es que fue el Gobierno quien montó una paralela con otros partidos políticos".

Este viernes, Garamendi señaló que el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno "no", y se postuló a favor de una ayuda para los más vulnerables, pero

En un encuentro organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Garamendi incidió en que es favorable a dar ayudas a los más vulnerables y "es evidente que de aquí a diciembre había que plantear un mecanismo" para esas personas.

"Lo que no podemos montar es un país subvencionado porque entonces sí tenemos un problema" y con ello se fomentará la economía sumergida, según advirtió.

El presidente de CEOE consideró que no es adecuado que esta nueva prestación de la Seguridad Social, que complementará rentas hasta el entorno de los 1.000 euros según el tipo de hogar, se apruebe con carácter estructural en periodo de alarma y no se haya abordado en el marco del diálogo social.

Además, destacó que "no tiene ningún sentido si no tiene un camino hacia la empleabilidad" y se acompaña de formación o de condicionantes como no rechazar un empleo.