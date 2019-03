Gallardón despeja dudas: ser ministro de Justicia será su último cargo político

Ruiz-Gallardón ha hecho estas afirmaciones al ser preguntado, en el coloquio posterior a su intervención en el curso de verano de la Universidad Complutense "Justicia y sociedad", por los rumores que apuntan a que el titular de Justicia podría suceder al presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy.



"He tenido mucha suerte en mi vida política porque he tenido puestos donde he podido hacer lo que cualquier político debe intentar hacer, que es transformar la realidad", ya que "la política solamente tiene sentido en tanto en cuanto vaya acompañada de ese impulso", ha dicho el ministro.



En su opinión, si un político "se asoma a la ventana de su despacho y está contento con lo que ve, ya no es un buen político" porque "siempre hay que transformar las cosas para mejorarlas".

Y como ministro de Justicia ahora, a Ruiz-Gallardón le toca transformar las realidades jurídicas, que "es una transformación tan profunda como todas las obras públicas que se hicieron en Madrid, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad", administraciones en las que ocupó la máxima responsabilidad.



Ha recordado que Rajoy le convocó para formar parte de su Gobierno cuando hacía poco que había sido elegido por tercera vez consecutiva alcalde de Madrid, lo que agradeció y aceptó.

Pero en ese momento, Ruiz-Gallardón, tal y como ha subrayado, ya tenía claro, como lo tiene ahora, que esa sería su "última responsabilidad política". "Ya no seré en la vida política cosa distinta que ministro de Justicia", ha enfatizado Ruiz-Gallardón, quien ha señalado que ocupará este cargo hasta que Rajoy lo estime oportuno.

El titular de Justicia ha reiterado su agradecimiento al presidente del Gobierno por la oportunidad que le ha dado, pero ha concluido: "Este es mi último puesto de responsabilidad".