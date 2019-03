Francisco Nicolás asegura que el PP le ofreció sobres de hasta 10.000 euros por llenar sus mítines

Para Francisco Nicolás, corrupción y Partido Popular van de la mano y así lo asegura en la entrevista en el diario 'El Mundo'. "Ser corrupto es como lavarte los dientes cada mañana, es el pan nuestro de cada día" ha explicado, tan de andar por casa, dice, que a él la gerencia del PP le llegó a ofrecer un sobre con 10.000 euros por llenar mítines del PP.

"Pensé en decir que sí, vi dinero fácil y dije a por ello, pero tuve suerte y no cometí ese error" ha confesado. Acusa directamente a los populares de la fortuna que Luis Bárcenas tenía en Suiza. "Aquí no ha dado explicaciones nadie, lo único que ha hecho el presidente del Gobierno es decir lo siento, me he equivocado". "Esto no es un lo siento, son 48.000 euros que son del Partido Popular".

Francisco Nicolás no deja títere con cabeza, se mofa de la campaña electoral del PP y arremete ahora contra aquellos con los que no dudó en posar en muchas de sus famosas fotos. Asegura que los políticos le tienen más miedo que respeto y amenaza con tirar de la manta: sigue guardando no uno, sino varios ases en la manga que podrían salpicar a miembros del Gobierno. Mientras, no oculta sus aspiraciones: acabar la carrera y ser rico.