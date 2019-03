Francisco Igea no incluirá a Silvia Clemente en su candidatura para Castilla y León tras el 'pucherazo'

Francisco Igea se hace la foto de la victoria con los suyos. Junto a él se encuentran quienes descubrieron el 'pucherazo'. Así lo ha contado el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de Castilla y León en Al Rojo Vivo: "Varios militantes de Burgos se dieron cuenta de lo que ocurría".

Y lo que ocurrió lo muestra una tabla que publica 'El Confidencial': 82 votos falsos se contabilizaron para Silvia Clemente; unos 50 de madrugada, que no eran suficientes para ganar, y unos 30 más justo antes de cerrarse la votación.

"Había unos datos que eran matemáticamente evidentes", ha precisado Igea en declaraciones a Antonio García Ferreras. En 24 horas, la Comisión de Garantías del partido respondió sin apuntar responsables: lo que en principio era una derrota de Igea por muy poco dio un vuelco con la anulación de los 82 votos fraudulentos de su rival.

Silvia Clemente, exmiembro del PP, era la candidata favorita de la ejecutiva de Ciudadanos; arropada sin tapujos. Aunque ahora Albert Rivera reniega. "Nunca me habrán escuchado apostar por un candidato. Acato y asumo el resultado", ha asegurado el presidente de la formación naranja en una entrevista concedida a TVE.

Horas después de su victoria, Francisco Igea ya ha anunciado que no va a contar con Clemente porque los votantes, según ha afirmado, no lo entenderían como regeneración. "Políticamente, sería un error", ha destacado el candidato de Ciudadanos. Todavía no se ha descubierto quién está detrás del intento de pucherazo.

En el partido evitan esa palabra. "Se comprobó que había una incidencia y se ha resuelto. Todos los sistemas pueden fallar, pero para eso está el Comité de Garantías", se ha limitado a decir Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, en el programa 'Espejo Público'. Un sistema que falló, y que no se sabe quién lo tramó.