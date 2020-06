"No hay que tener madrileñofobia". Son palabras del director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, que pide "no tener ningún miedo" a los madrileños.

"Madrid ha hecho un esfuerzo enorme por controlar la epidemia, al igual que todas las CCAA. Madrid y Barcelona, por sus características y medios de transporte, son zonas de muchísimo más riesgo de transmisión que otras zonas de España. Pero hay que ser sensatos", ha señalado el experto de Sanidad.

No obstante, Simón reconoce que "hay que tener cuidado" pues "Madrid fue la zona de España con mayor transmisión de la epidemia durante unas semanas", pero insiste en que "la capacidad de control que tiene es muy buena". "No está peor que otras zonas, están incluso mejor que algunas otras. Desde ese punto de vista no hay que tener ningún miedo. Aunque hay que tener cuidado ante cualquier posible repunte", ha añadido.

Preguntado sobre que algunos restaurantes exijan pruebas de COVID-19 para realizar una reserva, Simón asegura que "no es lógico". "No sé si es verdad, pero me sale una sonrisa. No me parece lógico ni sensato, no sé siquiera si tienen derecho a hacerlo legalmente al poder ser una intromisión en la intimidad de las personas. Como mínimo, me sorprende mucho", ha respondido Fernando Simón.