El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este jueves que "está tranquilo" y no se ha planteado dimitir "en modo alguno" tras la presión que en las últimas han acrecentado los socios de Gobierno, de investidura y la oposición por la tragedia en la valla de Melilla.

"No me he planteado dimitir en modo alguno. Vuelvo a repetir que la Guardia Civil actuó en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad", ha manifestado en declaraciones a los periodistas antes de asistir a la toma de posesión de la nueva presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio.

El titular de Interior ha defendido su actuación: "Yo no me parapeto tampoco en la Guardia Civil porque yo soy el que da la orden de que todo ataque violento a la frontera española debe ser contrarrestado en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad y en política basada en el respeto absoluto a los derechos humanos".

Por su parte, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que el presidente del Gobierno sigue respaldando al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, después de la polémica suscitada por las imágenes publicadas por la BBC sobre el asalto de una multitud de migrantes a la valla de Melilla del pasado mes de junio.

En cuanto a si el Gobierno está ocultando información sobre si hubo o no muertos en el lado español de la valla y si estos fueron arrastrados a Marruecos, ha señalado que todo lo que está haciendo el Gobierno, desde que se vieron las imágenes que, ha dicho, "encogen el corazón al ver la tragedia que sucedió", es ser transparentes.

En este punto ha añadido que el Gobierno ha dado "toda la información y documentación" que tiene tanto a la Fiscalía como al Defensor del Pueblo "que son las instituciones que están investigando".