Fernández Díaz comparece en el Congreso para explicar su reunión con Rato

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha solicitado comparecer, a petición propia y con la mayor inmediatez posible ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para explicar su reunión con el exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato.



La solicitud de comparecencia se registró en la Cámara, donde Fernández Díaz quiere ofrecer los detalles de esa entrevista, que tuvo lugar en la sede de su departamento el pasado 29 de julio.



La reunión, que según el Ministerio duró apenas una hora, ha levantado una importante polémica, hasta el punto de que algunos partidos políticos, asociaciones de guardias civiles como AUGC o sindicatos policiales, han pedido la dimisión de Fernández Díaz.



El Ministerio remitió un comunicado en el que aseguraba que el titular de Interior, no realizó gestión alguna en relación a la situación procesal de Rodrigo Rato tras entrevistarse con él. Reiteraba que la reunión fue a petición de Rato por una cuestión de carácter "exclusivamente personal" y "completamente al margen de la situación procesal" en la que se encuentra el exdirigente de Bankia, imputado en varias causas. Una vez que el Ministerio comprobó que tenía ese carácter, Fernández Díaz accedió a recibirle y lo hizo el pasado miércoles a las 12.00 horas.



Consideró que lo "correcto" era recibirle en la sede del Ministerio del Interior porque garantizaba "absoluta transparencia y no había nada que ocultar". "Sin duda, era más adecuado hacerlo en la sede del Ministerio que en el reservado de un restaurante o en un lugar similar", subrayaba el comunicado, donde se concluía que Fernández Díaz no había realizado "ningún tipo de gestión ni ninguna iniciativa que tenga que ver absolutamente nada, ni directa ni indirectamente, con la situación procesal del señor Rato". Mientras, Rato ha declarado al diario El País que se habló de lo que le "está pasando", si bien él no pidió "nada" al ministro ni éste "se ofreció a realizar ninguna gestión".