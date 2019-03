Así es Femen España: "Ya no somos sumisas, ya no nos callamos"

Lara Alcázar es la líder de las Femen españolas. Es una de las detenidas por su acción a favor del aborto libre en el Congreso, la primera que ha sido reducida por los agentes de seguridad. También la vimos en la primera acción de Femen en España, protestando frente a la embajada de Túnez para pedir la liberación de cuatro activistas encarceladas en el país.

Con 21 años, Lara contactó con la organización para formar el movimiento en España. El grupo español nació en el mes de mayo. Entonces ya anunció que su principal lucha sería el aborto, pero también la violencia machista, la feminización de la pobreza y el acoso laboral.

"Ya no somos sumisas, ya no nos callamos", "Las mujeres no somos inferiores a los hombres" y "Quiero escoger la sexualidad que tengo que tener. No me da la gana ser heterosexual porque el sistema lo determine", son algunas de sus consignas y reivindicaciones.

Suman ya cientos de reivindicaciones en todo el mundo. Han sido capaces de irrumpir en un acto con Merkel y Putin y de interrumpir el Ángelus del papa en el Vaticano. También enseñaron sus pechos en un país árabe, donde está penado. En Francia fueron agredidas por protestar en medio de la movilización contra el matrimonio homosexual, y muchas de ellas han denunciado abusos.

Inna asegura que fue secuestrada tras una protesta en Bielorrusia: "No podíamos ver nada, sólo oíamos la voz de un hombre que decía que nos iba a matar, pero que antes se iban a divertir con nosotras". La Femen más conocida, Amina, fue secuestrada y maltratada por su familia, y encarcelada después de escapar. Meses después abandonó el movimiento.