Felipe González a Pedro Sánchez: "En las primarias no te voté, pero te voy a apoyar todo lo que pueda"

Las elecciones más próximas, en solo seis semanas, autonómicas y locales, pero Felipe González mira más allá. Con sola una frase, el expresidente ha dado alas al liderazgo de Pedro Sánchez dentro del PSOE: "En las primarias no lo voté a él, pero estoy a su disposición. Es mi secretario general y a él voy a apoyar todo lo que pueda".

Y ha llamado al resto de socialistas a hacer lo mismo, en nombre de la "cultura de partido". González, que ha desvelado que habla "muchas veces" con Sánchez, ha puesto en pie a los más de 2.500 candidatos municipales que se han dado cita en la clausura de la Conferencia Municipal del PSOE, en Madrid.

Al otro expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, también se le ha preguntado por su apoyo a Sánchez, a lo que ha contestado que "siempre". El PSOE ha dado un papel secundario a Zapatero. Ni siquiera ha entrado junto a Felipe González y Pedro Sánchez, que ha estado sólo presencialmente, sin discurso.

El PSOE ha apelado al espíritu de las primeras municipales del 79 y entonces el líder era Felipe González: "No estábamos en mejores condiciones, eran distintas, pero peores". El expresidente ha puesto en valor todos los logros sociales del PSOE. Dice que ahora hay que reconstruir lo que ya construyeron una vez: "El gobierno ya fracasó, pero no sólo fracasó por las políticas de recortes, sino porque no tiene un proyecto de país en la cabeza para el futuro", afirmaba González.



Pedro Sánchez también ha cargado contra el gobierno de Rajoy y sus recortes. Y se reinvidica como socialista: "Es muy importante reivindicar nuestras raíces, nuestro legado, porque los socialistas no partimos de cero. Ya va siendo hora de que dígamos alto y clarto que lo mejor que le ha pasado a este país ha venido de la mano del PSOE", clamaba el líder socialista.



E insiste el secretario general que el cambio vendrá ahora también de la mano del PSOE porque ellos gobiernan, dice, para la mayoría: "Es lo que vamos a hacer, crear la España de las oportunidades". Y añade que no habrá recuperación si no es una recuperación justa.