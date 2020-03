El presidente de Galicia y candidato del PP en las próximas elecciones autonómicas, Alberto Núñez Feijóo, teme perder la Xunta si no consigue convencer a los votantes de Vox.

El candidato del PP ha asegurado en una entrevista en 'El Mundo' que aunque las encuestas no dan ningún diputado a la formación de Santiago Abascal, sí que podría truncarle la continuidad al frente de la Xunta.

Alberto Núñez Feijóo ha defendido que "hay que aunar a los votantes de Vox, antiguos votantes del PP, sin duda". "Por eso le voy a pedir el voto a los que votaron a Vox en las últimas elecciones generales en Galicia, y les voy a decir que si no me votan, no seré presidente de la Xunta", ha reclamado.

En este sentido, ha expresado que es "perfectamente consciente de que si los 120.000 votantes que tuvo Vox en Galicia en las elecciones generales" no le votan mayoritariamente, él tendrá que "abandonar la Xunta y entrarán el PSOE, Podemos y el nacionalismo". "Sin esos votos, yo no puedo revalidar la Xunta, y a ellos me voy a dirigir", ha manifestado Feijóo.