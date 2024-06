Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a cargar contra la amnistía. El líder del PP ha señalado que está seguro de su "ilegalidad", dejando claro que está convencido de que al final "no se va a aplicar en España".

El líder de los 'populares', en una entrevista que ha concedido a 'Espejo Público', ha indicado que la Comisión Europea no se puede pronunciar todavía sobre esta ley porque no se ha publicado en el BOE. Un momento que ha aprovechado para recordar que ya en el pasado le pidió al Gobierno que contestase a una serie de preguntas sobre "la tramitación y el contenido" de ese proyecto.

Ahora, Feijóo ha asegurado que con los cambios que realizaron, esta ley tiene más posibilidades de ser "inconstitucional" y de estar en contra de los tratados europeos que antes debido a que "incluye la traición y los delitos de terrorismo".

En cuanto a por qué el Gobierno no ha publicado todavía la ley en el BOE, el líder de la oposición ha confesado que está convencido de que lo que pretenden es "esperar a las elecciones" europeas que se celebrarán el 9 de junio y que así "ningún juzgado se pueda manifestar".

Feijóo ha explicado que, una vez publicada, tienen tres meses para presentar los recursos contra dicha ley, algo que ya han anunciado que harán los presidentes de las comunidades autónomas en las que gobierna el PP.

Además, Emiliano García-Page también ha indicado que estudiará presentar un recurso al Tribunal Constitucional. "Él siempre dijo que esa ley era inconstitucional", ha reconocido el líder del PP. Feijóo ha confesando que ve esto como un gesto dentro de un PSOE que "tiene un miedo atroz a lo que llaman el amo", haciendo referencia a Pedro Sánchez.

Feijóo: "En el Congreso no teníamos legitimidad para aprobar esa ley"

El líder del PP ha confesado que cree que esta ley va a tener bastantes recursos de inconstitucionalidad, destacando que él duda de que el Congreso tenga legitimidad para aprobar esa ley. "No podemos hacer lo que queramos, tenemos que aprobar leyes de acuerdo con el ordenamiento jurídico", ha asegurado.

De esta forma, ha recalcado que no pueden aprobar la amnistía como no podrían "aprobar la pena de muerte, porque la Constitución no lo permite". Por tanto, ha destacado que está "convencido de su ilegalidad, su inconstitucionalidad y de que está en contra de los tratados. No se va a aplicar en España", ha zanjado.