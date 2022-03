En su último día de gira antes de la cita en el congreso del Partido Popular en Sevilla para ser nombrado presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo ha reivindicado su "experiencia en la gestión de las cosas públicas", frente a la "inexperiencia", dice, de un Gobierno al que tacha de "soberbio" por no haberse reunido con la plataforma que ha organizado el paro de transportistas en los últimos días.

Durante su discurso en Mérida, el candidato a liderar el PP, ha pedido además una solución a las demandas del mundo rural, de los agricultores, ganaderos, pescadores, y también para el sector de la industria, de los que dice que "no son enemigos del Gobierno".

"Las ayudas a la industria no valen si no hay industria. [...] De nada valen ayudas que lleguen a las empresas si han quebrado. De nada valen ayudas que lleguen a agricultores, ganadores, pescadores... si después de semanas sin que lleguen se tira la leche, se sacrifica cabezas de ganado y se deja el pescado porque no hay nadie que lo lleve a los mercados", ha criticado Feijóo, considerando que "el Gobierno tendría que haber reaccionado hace meses".

Refiriéndose a las protestas que sectores del mundo rural han protagonizado este fin de semana en la capital y a los paros del transporte, Feijóo ha defendido que "apostar por España es apostar por lo rural". "Apostar por el campo es la mejor política demográfica, es lo verdaderamente ecológico

Y en este contexto ha preguntado al Pedro Sánchez qué tiene que pasar en el campo español para que actúe: "¿Animales sin alimento porque no se consigue pienso? ¿Que se pudra la leche en las granjas porque no hay quien recoja? ¿Que se vacíen alimentos de los lineales?". "Deje de proclamas, arremánguese y solucione problemas. Espero que la tragedia no enfrente a agricultores y ganaderos con transportistas", ha apostillado el 'popular', espetando al presidente del Gobierno que "el objetivo no es ser simpático, ni salir mucho en la tele", sino "hablar menos, escuchar más y hacer más".

"Tengo más experiencia que la mayoría de ministros y ministras juntos"

El candidato a liderar el PP ha calificado al Gobierno de "inexperto", frente a su "experiencia en la gestión de las cosas públicas". "No quiero ser un político de moda, creo en la experiencia. Puedo asegurar que tengo más experiencia en la gestión de las cosas publicas que la mayoría de ministros y ministras juntos", ha mantenido.

La situación de nuestro país tras la crisis sanitaria y social causada por el coronavirus todavía no se ha superado, cree Feijóo, quien añade que coincide con "una gran crisis institucional por un Gobierno que depende de aquellos que no creen en nuestro país." "No puedo ni quiero quedarme callado, ni quieto. No quiero ser un espectador, un tertuliano... por eso quiero ser el presidente del PP de España" ha esgrimido Feijóo.