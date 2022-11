El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se suma al discurso de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de querer meter a la oposición en la cárcel y de tratar de "perpetuarse en todas las instituciones", usando para ello "los recursos de todos los españoles".

Desde Buenos Aires, Argentina, el actual presidente del PP ha alertado de que España tiene "en más de 40 años de democracia, el mayor riesgo de populismo", y ha asegurado que uno de los objetivos de este Gobierno es el de "fagocitar" las instituciones e ir "cambiando el régimen democrático". "En España, el Gobierno tiene el tic de ocupar las instituciones", ha afirmado.

Aunque quizás no en las formas, los discursos de Feijóo y Ayuso sí se parecen. Ambos han acusado a Sánchez de querer acabar con la independencia de las instituciones y de hacer lo posible por acallar a la oposición. La presidenta de la Comunidad de Madrid es más polémica en sus palabras, y llega asegurar que en la estrategia del Ejecutivo español está "matar a la oposición".

Es lo que ella definió como "la maquinaria Tezanos", haciendo referencia al director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): "Como en las dictaduras, que no puede haber ni siquiera oposición". Todos los medios, la televisión española, todos los organismos tienen que estar a mi entera disposición. Hay que matar también a la oposición, porque yo me he de perpetuar", afirmaba Ayuso.

Tomando de ejemplo también al CIS, Feijóo ha criticado sus encuestas, dice, "imposibles de ganar", porque todas "le salen bien al Gobierno". Asegura que organismos demoscópicos diferentes dan resultados "totalmente distintos" a los del CIS, una prueba, según él, de la manipulación del Gobierno en esta institución.

El líder de los 'populares' también señaló al Banco Central Europeo, al Servicio de Inteligencia o al Instituto Nacional de Estadística como instituciones que Sánchez intenta "desprestigiar para ir cambiando el régimen democrático". "Este se basa en una serie de pesos y contrapesos de que hay instituciones que no las puede el gobierno fagocitar. Son instituciones del Estado que han de permanecer con independencia del Gobierno que sea", ha defendido Feijóo.