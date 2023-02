Alberto Núñez Feijóo no cesa sus ataques a Pedro Sánchez, acusándole de "soberbia" con la ley del 'solo sí es sí' e instándole a irse del Gobierno si sus socios "no le dejan gobernar". "La vanidad en política no vale nada. Lo importante no es cómo pases tú a la historia, sino cómo dejas a tu país", ha atacado Feijóo desde Valencia, acompañado de nuevo por Mariano Rajoy y José María Aznar.

"Si no le dejan gobernar, váyase y convoque elecciones", ha aseverado, calificando de "letal para las mujeres" la ley de libertad sexual. Además, ha afeado que Sánchez "señale" a Montero cuando él es el "máximo responsable": "Lo peor es que la soberbia de no reconocer una equivocación a sabiendas es acabar asumiéndola con cobardía".

Feijóo asegura que el PP ofreció sus votos para "cambiar esta ley disparatada", ofreciendo también una propuesta que registró en diciembre en el Congreso para reformar la norma y "construir sobre ella" una "modificación rápida" de la misma.

Las palabras de Feijóo se han dado en la clausura de la XXVI Intermunicipal del PP, celebrada en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe en Valencia ante más de 4.000 cargos y afiliados del partido.