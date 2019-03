Sepúlveda defiende inocencia de su exmujer Ana Mato tras negarse a declarar

El exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda (PP) ha defendido la inocencia de su exmujer, la ministra de Sanidad, Ana Mato, tras negarse a declarar como imputado en el 'caso Gürtel' ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. "Yo creo que mi exmujer es inocente", ha dicho.

Sepúlveda, que apenas ha permanecido diez minutos ante el juez instructor y las fiscales Anticorrupción Concha Segura y Miriam Sabadell, ha ejercido su "derecho a no declarar" y se ha manifestado "tranquilo" , tal y como ha explicado él mismo al salir del tribunal.

"No he cometido ningún delito", ha afirmado. Al ser preguntado si cree que Mato debería dimitir, ha apuntado: "Yo creo que no". "¿Exculpa a la ministra?", le han cuestionado los informadores. "Sí, sí", ha respondido. "¿Entiende el malestar de la ciudadanía?", han insistido. "Sí, sí", ha replicado.

Antes de la declaración, a Sepúlveda se le ha comunicado que está imputado por delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, prevaricación y malversación, según han informado fuentes jurídicas presentes en la comparecencia. Después, el juez le ha dejado en libertad sin medidas cautelares.

Mientras realizaba estas declaraciones en el entorno de la Audiencia Nacional, varios manifestantes que portaban banderas de la República en apoyo del coronel Amadeo Martínez Inglés, que estaba citado para ser juzgado por injurias al Rey, le han insultado con gritos de "chorizo" y "sinvergüenza".



Regalos Gürtel

Sepúlveda, que estuvo a sueldo del PP hasta el pasado lunes, tendría que haber dado cuenta de los regalos que, según informe policial contenido en el sumario del 'caso Gürtel', él y Ana Mato habrían recibido de la trama liderada por Francisco Correa, informaron fuentes jurídicas.

El informe, realizado por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, apuntaba que el matrimonio recibió de la trama viajes turísticos, artículos de lujo y "eventos familiares particulares" como fiestas de cumpleaños con payasos que costaron en conjunto más de 62.000 euros.

El exregidor fue citado a declarar el pasado 5 de febrero en una providencia en la que Ruz señalaba que el imputado, al que se le atribuyen los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, falsedad y blanqueo de capitales, recibió "cuantiosas dádivas" del entorno del cabecilla de la trama.

La citación de Sepúlveda se produjo a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. El informe de la UDEF añadía que la trama también pagó otros 75.000 euros para el mantenimiento de la oficina electoral del PP de Pozuelo y una serie de servicios al Ayuntamiento de la localidad.

Los viajes, costeados por la empresa de la trama Pasadena Viajes por un monto total de 50.049,01 euros, incluyeron "desplazamientos en medios de locomoción (billetes de avión, tren y alquiler de vehículos), alojamientos en establecimientos hoteleros y otros servicios de carácter turístico".

En relación con los "actos de carácter particular/familiar a nombre de Jesús Sepúlveda Recio", el informe de la UDEF detalla que los mismos supusieron un coste para la trama 'Gürtel' de "un mínimo de 4.555,24 euros".

De igual modo, destaca el hallazgo de documentos que indican la compra, por parte de Special Events, otra de las empresas de la trama, de dos artículos de Louis Vuitton destinados a la ministra de Sanidad por valor de 610 euros.

Declaración de un testaferro de Correa

Ante el responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 también ha declarado Jesús Calvo Soria, un presunto testaferro de Correa que habría actuado en las operaciones que la trama desarrolló en el municipio de Boadilla del Monte.