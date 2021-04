España continúa su proceso de vacunación, y cada vez con más ritmo. Tal y como indicaba este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias, España recibirá hoy más de un millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca, las cuales se suman al otro millón que ya han recibido las autonomías de la mano de Pfizer y Moderna.

Se trata de la primera vez que se cuenta con más de dos millones de dosis en una sola semana, y eso se ha notado en la vacunación. Además, si se cumplen las previsiones, España recibirá en abril 1,2 millones de dosis de Pfizer por semana, un hecho que sería determinante para cumplir con los plazos de la estrategia de inmunización.

Ahora bien, uno de los hechos más relevantes de este proceso se ha visto reflejado en los propios datos del Ministerio de Sanidad. Por primera vez, el ente ha compartido en su informe diario información sobre el porcentaje de vacunación por edades y por comunidades autónomas. Y este deja una conclusión clara: no se ha cumplido con el objetivo de tener al 80% de la población de más de 80 años vacunada antes de abril.

La única que supera más del 90% con la primera dosis es Andalucía, mientras Cataluña apenas sobrepasa el 54%. A continuación, el listado de vacunación a mayores de 80 años por autonomías:

Por otra parte, los datos de la vacunación del resto de la población deja todavía cifras muy bajas: solo el 3,9% de las personas entre 70 y 79 años han recibido el primer pinchazo, mientras en los demás el porcentaje varía ligeramente: un 9,2% de las de entre 60 y 69; un 11,2% de quienes tienen entre 50 y 59; un 10,3% de los de entre 25 y 49 y un 4,7% entre los que tienen 18 y 25 años.

Esta es la situación de la vacunación en cada comunidad autónoma:

Madrid

Número de personas vacunadas: Madrid ha administrado un total de 1.058.277 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 82,6% del total de dosis recibidas.

El 25 de febrero, la región madrileña comenzó con la vacunación masiva a policías municipales, bomberos y personal de Protección Civil, con un ritmo de entre 350 y 400 dosis por hora. También continúa la vacunación de los profesionales en centros educativos, que están recibiendo la vacuna de AstraZeneca.

Con esta misma inyección vacuna desde el martes, 30 de marzo, a las personas que tienen entre 60 y 65 años. Y la siguiente semana comenzará la vacunación de la población general en el rango de 77 a 79 años , a los que se les inoculará la inyección de Pfizer.

Sigue el proceso de vacunación a mayores de 80 años .

El 8 de marzo comenzó la vacunación a domicilio de 7.925 grandes dependientes inmovilizados (pacientes que no se pueden desplazar de su domicilio por distintas circunstancias) y a sus cuidadores.

Desde el pasado 17 de marzo se está vacunando en el Hospital Zendal a los mutualistas mayores de 80 años.

La segunda semana de abril comenzará la vacunación de los mayores de 70 años .

Cataluña

Número de personas vacunadas: Cataluña ha administrado un total de 1.274.944 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 82,4% del total de dosis recibidas.

En estos momentos, la región catalana sigue vacunando a personas dependientes y sus cuidadoras, y avanza en su vacunación a los colectivos de "profesionales priorizados". Es decir, fisioterapeutas y farmacéuticos, entre otros. A estos se le suman las personas trasplantadas o en lista de espera para un trasplante .

También se retoma la vacunación con AstraZeneca a los profesionales sin ninguna patología que trabajen en los servicios públicos considerados esenciales, tales como cuerpos de seguridad (Mossos, policía local, Guardia Urbana y bomberos), Protección Civil, profesionales de los servicios de asistencia domiciliaria y profesionales de servicios penitenciarios.

Andalucía

Número de personas vacunadas: Andalucía ha administrado un total de 1.441.414 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación el pasado 27 de diciembre, lo que supone el 87,4% del total de dosis recibidas.

Continúa la vacunación del Grupo 3 , es decir, relativo a otro personal sanitario y sociosanitario, que incluye al personal que no es de primera línea de COVID-19, personal de odontología e higiene dental, y otros sanitarios que atienden a pacientes sin mascarilla y durante un tiempo superior a 15 minutos.

Desde el 11 de febrero la región está vacunando a los mayores de 80 años.

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía vacuna desde el 29 de marzo con AstraZeneca a la población general entre 65 y 55 años, siguiendo un orden descendente por edad para proceder a la citación, comenzando por los nacidos en 1956.

Estas primeras dosis para este grupo de edad, que ya no están vinculadas a ninguna profesión esencial, serán inoculadas en Almería capital, en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo, en el área norte también de Almería, Almonte (Huelva) y Ronda (Málaga).

Galicia

Número de personas vacunadas: Galicia ha administrado un total de 478.450 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, que supone el 76,8% del total de dosis recibidas.

La vacunación de los grupos de la primera etapa (residentes, trabajadores en residencias y sanitarios en primera línea) está completada .

Actualmente, continúa la vacunación de los mayores de 80 años , sanitarios de segunda línea y otros colectivos, como las fuerzas de seguridad o docentes. El SERGAS calcula haber terminado con la vacunación del primer grupo a primeros de mayo.

Aragón

Número de personas vacunadas: Aragón ha administrado un total de 250.339 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 82,1% del total de dosis recibidas.

La región mantiene un stock de 3.500 dosis como remanente "para garantizar la continuidad del programa de vacunación" en caso de retraso en el suministro.

Los colectivos que más inyecciones han recibido son las personas que residen en residencias y los profesionales de atención especializada .

Asturias

Número de personas vacunadas: Asturias ha administrado un total de 225.915 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 87,7% del total de dosis recibidas.

La Consejería de Salud pone en marcha un sistema automático de citación para afrontar el inicio de la vacunación masiva de la ciudadanía contra el coronavirus.

Continúa la inmunización de los mayores de 80 años y, una vez concluida, el Principado seguirá con su estrategia, que se divide en grupos de edad : vacunas Pfizer y de Moderna a las personas de 70 a 79 años y, posteriormente, a las de 60 a 69, así como a pacientes de riesgo menores de 60.

Baleares

Número de personas vacunadas: Baleares ha administrado un total de 160.884 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, que supone el 87,7% del total de dosis recibidas.

Actualmente, están recibiendo su dosis los colectivos pertenecientes a residencias, profesionales de primera línea, profesionales de atención primaria (comenzaron el 8 de febrero), el resto de sanitarios, y los grandes dependientes y sus cuidadores (4.482 personas que están siendo citados por vía telefónica).

El 24 de febrero empezó la vacunación de los usuarios de centros de día mayores 80 años. El 1 de marzo empezó la vacunación de las personas que tienen entre 90 y 112 años , mientras que los que tienen entre 80 y 90 años comenzaron el 12 de marzo.

Desde el 1 de marzo, se vacuna a la Guardia Civil, Policía Nacional, autonómica y local, bomberos, técnicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, profesionales de protección civil, emergencias y fuerzas armadas.

El 1 de marzo también empezó la vacunación de los docentes de educación primaria y secundaria , mientras que los de educación infantil y necesidades especiales lo hicieron el pasado 26 de febrero.

Canarias

Número de personas vacunadas: Canarias ha administrado un total de 304.229 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, que supone el 83,0% del total de dosis recibidas.

Las islas se sitúan actualmente en la etapa 1 y 2 del proceso de vacunación. De este modo, también han comenzado la vacunación de los mayores de 80 años , cuerpos de seguridad y docentes. Más del 90% de los residentes, sanitarios de primera línea y otros sanitarios han recibido ya su dosis.

Todavía no se han anunciado fechas para la tercera etapa , que abarca a los de 45 años.

Cantabria

Número de personas vacunadas: Cantabria ha administrado un total de 114.080 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 81,9% del total de dosis recibidas.

Se retoma el proceso de vacunación a grupos ajenos a los sanitarios . Es decir, la Guardia Civil, Policía Portuaria, Bomberos, Protección Civi l y profesionales de los centros docentes.

Castilla-La Mancha

Número de personas vacunadas: Castilla-La Mancha ha administrado un total de 356.085 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 80,5% del total de dosis recibidas.

La región ha terminado de vacunar a todos los grupos de la primera etapa ; es decir, ya tienen las dos dosis los residentes y su personal y los sanitarios de primera línea. En estos momentos, continúa la vacunación de los sanitarios que no son de primera línea, mientras se vacuna a grandes dependientes y mayores de 80 años, cuya inmunización comenzó el 18 de febrero. Los planes de la Junta son acabar con este grupo durante la primera quincena de abril.

Este miércoles, 31 de marzo, comenzó la vacunación de la población general de entre 56 y 65 años .

El 8 de marzo comenzó la vacunación de los cuerpos de seguridad y docentes.

Una vez terminen estos grupos, la Junta ha indicado que solo se vacunará bajo criterios de edad , siguiendo el plan de vacunación del Consejo Interterritorial. No obstante, todavía no se ha indicado una fecha para el inicio de este proceso.

Castilla y León

Número de personas vacunadas: Castilla y León ha administrado un total de 534.134 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, que supone el 82,2% del total de dosis recibidas.

Continúa la inmunización de las personas mayores de 80 años, así como de otros colectivos . Los sanitarios que ya habían recibido la primera dosis han completado también su pauta.

Comunidad Valenciana

Número de personas vacunadas: la Comunidad Valenciana ha administrado un total de 768.217 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 84,3% del total de dosis recibidas.

En la línea del plan establecido por Sanidad, la región valenciana continúa con la vacunación de las personas mayores de 80 años (los que tengan problemas de movilidad, a domicilio), así como la inmunización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas , y docentes y personal educativo .

En abril comenzará el plan de vacunación masiva de la autonomía. Mediante él, se espera vacunar a un ritmo de 400.000 dosis semanales. En los municipios con menos de 10.000 habitantes, la vacuna se administrará en las zonas anexas a los centros de salud y los espacios municipales que se establezcan para vacunar.

En los municipios con una población de hasta 50.000 habitantes, la vacuna se pondrá en locales municipales.

En las ciudades más grandes, como Valencia, Alicante, Castellón o Elche, la vacunación masiva se desarrollará, además de en centros sanitarios y hospitales de campaña contiguos a los principales hospitales, en cuatro grandes espacios : la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Valencia), la Ciudad de la Luz (Alicante), el recinto ferial IFA en Elche y el Palau de Congressos de Castelló.

Extremadura

Número de personas vacunadas: Extremadura ha administrado un total de 219.487 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 86,2% del total de dosis recibidas.

Según el servicio de Salud de Extremadura, la vacunación de los mayores de 80 concluirá a " finales de marzo o principios de abril ".

Continúa la vacunación de otros grupos ajenos a los sanitarios de primera línea, es decir, de las fuerzas y cuerpos de seguridad y docentes, entre otros.

La Rioja

Número de personas vacunadas: La Rioja ha administrado un total de 63.416 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, que supone el 87,4% del total de dosis recibidas.

El 22 de febrero comenzó la vacunación a mayores de 80 años . En total, son más de 21.000 riojanos pertenecientes a este grupo de edad los que están siendo citados .

La región también ha comenzado la vacunación de los cuerpos y fuerzas de seguridad , cuya campaña se alargará hasta más abril. La semana del 8 de marzo empezó la vacunación del resto de grupos; es decir, los docentes y personal de centros educativos, que son cerca de 6.500 en el territorio.

Murcia

Número de personas vacunadas: Murcia ha administrado un total de 237.224 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 80,5% del total de dosis recibidas.

La región murciana ha concluido con la primera fase de su calendario de vacunación, en la que se ha vacunado a los residentes y el personal de dichos centros.

Los profesionales del Servicio Murciano de Salud, así como los profesionales de hospitales privados, continúan en el proceso de recibir la segunda dosis .

El 15 de febrero comenzó la vacunación de grandes dependientes, que siguen recibiendo su primera dosis. Este es el caso también de las personas mayores de 80 años, que continuarán con su inmunización en marzo.

La Consejería de Salud vacuna también a los docentes y personal de educación infantil, especial, primaria y secundaria. La previsión era finalizar con ellos alrededor del 21 de marzo, fecha que se ha visto retrasada.

Salud prevé vacunar a los que tienen entre 70 y 79 años en abril.

Navarra

Número de personas vacunadas: Navarra ha administrado un total de 117.849 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 83,8% del total de dosis recibidas.

El 2 de marzo comenzó la vacunación a los mayores de 80 años . Concretamente, de acuerdo con el Ejecutivo Navarro, se han administrado vacunas a cerca de 3.400 personas mayores de 90 años que viven en Pamplona e Iruña. En el ámbito rural han recibido la inyección los que superen los 80 años.

La inmunización masiva de la población mayor de edad, con vacunas de ARN mensajero, se llevará a cabo en dos grandes fases : marzo (con remesas de dosis más limitadas) y a partir de abril, con la llegada de más suministros, indica el Gobierno navarro.

País Vasco