POR HABER MENTIDO SOBRE SU VÍNCULO CON MARJALIZA

La número tres de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha anunciado su dimisión después de que laSexta destapase su relación con el cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza. No obstante, Eva Borox ha vuelto a negar "la veracidad de todas las acusaciones recogidas en la declaración judicial de Marjaliza". En este sentido, asegura que el empresario "nunca me ha pagado ningún viaje y no he recibido comisión alguna". No obstante, su dimisión responde a "una decisión de carácter personal" para no perjudicar "el buen funcionamiento del partido".