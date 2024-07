A partir del 1 de julio de 2024, el Ayuntamiento de Madrid empezará a multar con hasta 200 euros a los coches que circulen sin etiqueta ambiental en las Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que abarca todo el término municipal de Madrid, delimitado por la M-30 y la M-40. El objetivo de esta medida es reducir la contaminación ambiental en Madrid.

En septiembre de 2021, el Ayuntamiento de Madrid estableció la primera Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección, en el Distrito Centro. Desde entonces, ha ampliado progresivamente el área de influencia de la ZBE. Hoy en día abarca todo el perímetro de la ciudad de Madrid, incluso llegando en algunos vecindarios de más allá de la M-40.

Qué coches no pueden circular por Madrid

A partir del 1 de julio de 2024, los siguientes coches no podrán circular por la M-30 y M-40 de Madrid y serán multados si lo hacen:

Vehículos de gasolina matriculados antes de enero de 2000

Vehículos diésel matriculados antes de 2006

Es decir, se trata de los vehículos turismo a los que la DGT les otorga la clasificación ambiental A, de las categorías por criterio de utilización 00 (sin especificar), 02 (familiar) y 33 (todoterreno).

No obstante, esta restricción solo se aplica a los conductores no empadronados en Madrid o que no tengan el vehículo dado de alta en el IVTM.

Será a partir del 1 de enero de 2025 cuando tampoco podrán circular por Madrid los vehículos de los residentes en Madrid independientemente de la fecha de empadronamiento.

También existen algunas excepciones, como vehículos históricos, de personas con movilidad reducida, de emergencia, etc.

Además de la ZBE general, hay dos Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección en el Distrito Centro y Plaza Elíptica, con restricciones adicionales.

Consulta toda la información del Ayuntamiento de Madrid.