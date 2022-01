Según un estudio publicado por la NASA en 1989, existen plantas capaces de controlar la polución de los ambientes interiores. Esto es gracias a que las plantas son capaces de filtrar agentes tóxicos, metales pesados e hidrocarburos neutralizando todos sus efectos nocivos. También existen caros aparatos que purifican el aire de tu casa, pero… ¿es necesaria tanta tecnología cuando podemos aprovechar uso a la madre naturaleza?

Si quieres saber cómo purificar el aire de tu hogar con plantas, a continuación te recomendaremos 12 maravillosas especies cuyos cuidados son muy bastante fáciles.

1. Palma areca. Esta planta es una de las aliadas para purificar el aire de tu hogar. En concreto eliminan el formaldehído, que es un tipo de químico que se encuentra en la madera de los muebles y que poco a poco puede llegar a convertirse en un agente tóxico y cancerígeno, el benceno y el monóxido de carbono, lo cual es ideal para hogares en los que hay fumadores. Los cuidados necesarios para mantenerla bien son escasos: solo hay que regarla cada tres o cuatro días. Debes tocar su tierra y en cuanto deje de estar húmeda regarla un poco con cuidado de no encharcar sus raíces.

2. Sansevieria (o Lengua de tigre o de suegra). Esta planta es quizás la que más bonita nos parece para decorar un hogar. Por su forma es ideal para colocarla en rincones de tu casa. Además, requiere muy poca luz y muy poca agua, además de que estas plantas aguantan mucho los climas secos. En este artículo os dejamos las plantas que menos luz necesitan para sobrevivir. Os recomendamos regarla una vez por semana en invierno y dos días a la semana en verano. Esta planta elimina elementos muy tóxicos como el benceno, el formaldehído y los óxidos de nitrógeno, además de que suelta oxígeno durante toda la noche. Tan solo dos plantas de esta especie en estado maduro son más que suficientes para purificar el aire de una habitación de 10 metros cuadrados.

3. Potos. Es una especie de enredadera, por lo cual necesita colocarse en una estantería o balda alta, ya que las hojas van quedando caídas a medida que van creciendo. Esta planta sobrevive muy bien a las temperaturas más cálidas. Libra al aire de monóxido de carbono y formaldehído. Otro de sus beneficios es que ayuda a eliminar los malos olores. El cuidado de esta planta también es muy sencillo, pero no es recomendable dejarla en habitaciones con ventanales grandes, balcones o en ventanas, ya que la luz directa es nociva para sus hojas, que las marchita y las pone amarillas muy rápido. Algo que debes tener en cuenta es que la tierra de la Potos es imprescindible mantenerla húmeda siempre. Si la colocas en el baño, por ejemplo, ya que es el lugar más húmedo de la casa, entonces no será necesario que la riegues todos los días.

4. Filodendro. Esta planta es muy eficiente al absorber el formaldehído. Es muy resistente a las plagas y se adapta muy bien a las zonas poco iluminadas de casa. Esta especie prefiere agua de forma moderada y acceso a la luz del sol de forma indirecta, ya que como te hemos explicado con otras plantas, el contacto con el sol directo a las plantas puede ser muy nocivo y tóxico para sus hojas, además de que puede producirles un adelgazamiento a sus tallos, las hojas amarillean, crecen excesivamente despacio y, en el peor de los casos, pueden marchitarse y morir.

5. Áloe Vera. La planta de Aloe Vera es muy fácil de cultivar y de mantener, te bastará con tener un pequeño macetero en la ventana. Esta planta sirve para purificar el aire de tu hogar y además podrás obtener de ella el gel de aloe vera, que como sabrás tiene múltiples beneficios para la piel, las quemaduras, incluso para el pelo. Tiene propiedades muy parecidas a las plantas anteriormente mencionadas y emite oxígeno por la noche. Aguanta muy bien tanto en zonas húmedas como en zonas secas.

6. Cinta. La cinta limpia muy bien el aire, eliminando muchas toxinas e impurezas del oxígeno. Este tipo de plantas también requieren un cuidado mínimo y fácil. Son plantas que toleran muy bien la falta de luz y el frío, así que no temas por ella en invierno.

7. Hiedra inglesa (o Trepadora). Esta planta, además de ser muy resiste, purificará muy bien el aire de tu casa reduciendo el benceno y otro tipo de compuestos orgánicos que son perjudiciales para la salud. Al igual que la planta Potos, esta especie requiere mucha humedad, por lo cual el baño sería un lugar ideal para ella, o en caso de tener terraza también, ya que soportan muy bien las bajas temperaturas.

8. Lavanda. Con la lavanda purificas el aire de tu casa y tendrás mejor calidad de tu sueño, ya que su fragancia ayuda a calmar los nervios. La lavanda aguanta bien el sol directo, pero ten en cuenta que se seca deprisa así que cuida el riego. La misma planta te avisará cuando necesite agua, ya que sus varitas se van doblando. Lo ideal es que la riegues en pequeñas cantidades en días alternos.

9. Helecho. Esta planta también es muy común en hogares con fumadores. La tierra necesita que se riegue abundante riego, pero de poco a poco para no ahogar sus raíces.

10. Árbol de caucho. Tiene una hoja muy grande y resistente. Esta planta crece muy rápido y necesita un espacio amplio. Funciona muy bien para purificar el aire y es muy resistente a las plagas y enfermedades. Como último dato, pero no menos importante, tiene un índice elevado de transpiración y ayuda a mantener la humedad en el ambiente.

11.Orquídeas. Esta preciosa planta te ayudará a limpiar el aire contaminado en casa. Incluso si has pintado recientemente las paredes y huele muy fuerte a pintura, esta planta ayudará a que ese olor desaparezca antes. Pero claro, además de ser preciosas, tienen una fama de ser muy difíciles de cuidar y mantener, lo cual es cierto, ¡pero su constante cuidado merece muchísimo la pena! Riégala como mucho dos veces por semana y, sobre todo, déjala en una zona oscura. Tiene que recibir luz, pero no de forma directa. Un consejo que os podemos dar es el de colocarlas en una maceta de cristal. Al ser un recipiente transparente, las raíces conseguirían obtener algo de luz, pero si no es posible tampoco es necesario.

Ahora que ya te hemos contado lo importante que es tener plantas en casa para purificar el aire, ¡es hora de que elijas tu favorita y empieces a decorarla con ella! Para asegurar la buena salud de las plantas de interior es fundamental mantenerlas alejadas de las fuentes de calor.

También hay que mantenerlas siempre limpias, ya que es común que las hojas de las plantas acumulen una capa de polvo o que se manchen con las gotas de agua a medida que las vamos regando.

Para evitarlo y mantener unas hojas limpias y radiantes, podemos hacer uso de un paño limpio, humedecerlo con agua y limpiar hoja por hoja. Una vez hayas hecho esto, te aconsejamos el uso de un aerosol abrillantador. ¡Les dará a tus plantas un toque muy vivo, verde y brillante!