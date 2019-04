Esperanza Aguirre pide perdón por decir que Manuela Carmena no introdujo autobuses ecológicos

Esperanza Aguirre recula otra vez y pide "disculpas" después de que un día antes, en 'El Objetivo', la expresidenta madrileña volvió a atacar a Manuela Carmena a cuenta de la contaminación, llegando a afirmar que la alcaldesa "sólo ha prohibido y sermoneado".

La expresidenta de Madrid acusó a la alcaldesa de no incorporar ni un solo autobús ecológico a la flota municipal: "No han comprado ni un solo autobús nuevo, los han encargado pero no ha venido ninguno".

Sin embargo, sí hay 200 autobuses de energía limpia que existen y están y ya en la capital, tal y como explicaba Ana Pastor durante la entrevista. Ahora, Aguirre reconoce que "los nuevos autobuses sí han llegado", aunque vuelve a la carga afirmando que "sólo están funcionando 50".

No es la primera vez que Aguirre tiene que rectificar tras atacar a Manuel Carmena. Otro ejemplo fue en plena campaña electoral por la alcaldía, cuando tuvo que reconocer había mentido al afirmar en laSexta que Manuela Carmena no era jueza.

Sobre la situación de su partido, Aguirre sigue pidiendo primarias y ve a Rajoy más fuerte que nunca.