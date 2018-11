España se convierte en el protagonista inesperado del Brexit: el estatus futuro de Gibraltar es una piedra en el zapato de May

"Reino Unido está tan interesado en incluir a Gibraltar porque excluye de la bilateralidad y lo pasa a la multilateralidad, y ahí España sale perdiendo porque ya le ha pasado con la política pesquera o con la política agrícola", explica José Carlos Cano, profesor de Derecho Europeo en la Universidad Complutense Madrid.

El Gobierno desconfía y el presidente insiste desde Cuba en que votará 'no' al acuerdo del Brexit. "Las garantías aún no son suficientes y por tanto España mantiene el veto al acuerdo del Brexit", aseguró Pedro Sánchez.

Aún así, la votación podría seguir adelante. Pero Bruselas no se puede permitir saltarse la unanimidad en un tema tan crucial. En este sentido, José Carlos Cano afirma que "la transcendencia de este acuerdo es de los más importantes de la Unión Europea, por lo que tiene poca verosimilitud que tenga lugar sin el consentimiento español".

España tendría, además, capacidad de bloquear cualquiera de los acuerdos comerciales que se pacten en el período transitorio.

Las negociaciones continúan, pero de no figurar en el texto del tratado de más de 500 paginas, España amenaza con ni siquiera acudir a la cumbre, algo que Alemania podría secundar.

"Si no hay acuerdo, es evidente que lo que va a ocurrir es que el Consejo Europeo muy probablemente no se celebre", manifestó el presidente del Gobierno. Por su parte, May y Juncker seguirán negociando el acuerdo.