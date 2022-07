José Luis Escrivá sostiene que la reforma del reglamento de extranjería favorecerá que se cubran puestos de trabajo vacantes por falta de profesionales nacionales, lo que permitirá reactivar la economía. "En determinados sectores hay profesiones que no se cubren por nacionales regularmente y es muy importante que esas profesiones, algunas muy cualificadas y otras menos, se cubran, porque, cubriéndose esas, se va a crear más empleo general para los nacionales", ha afirmado.

Lo ha hecho en una entrevista con la agencia Efe, en la que asegura que el Gobierno está pensando "desde el interés general, fundamentalmente en los españoles y en los españoles jóvenes y su incorporación en el mercado de trabajo" y en "eliminar esos cuellos de botella para que la economía crezca más y se creen empleos para todos y de mejor calidad".

El titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se pronuncia así tras la aprobación esta misma semana por parte del Gobierno de la citada reforma del reglamento, un real decreto que flexibiliza los trámites para conceder autorizaciones de trabajo y que permitirá a los inmigrantes sin papeles que llevan dos años en España regularizar su situación si se forman, una medida que busca cubrir puestos poco demandados.

La nueva norma entrará en vigor a mediados de agosto, ya que no requiere tramitación parlamentaria, y, a juicio de Escrivá, "es muy ambiciosa" porque "afecta a distintos ámbitos y va a suponer de facto una mejora de la situación laboral de las personas que se encuentran en España en situación administrativa irregular y sin protección social".

Además, considera "sorprendentes" las críticas de las organizaciones sociales que hablan de "reforma tímida", porque soluciona problemas laborales pero no garantiza derechos sociales, ni vías legales y seguras para los migrantes. "Teniendo en cuenta que como resultado de esta reforma puede derivarse que personas en situación irregular puedan trabajar cotizando y con derechos laborales, teniendo pensiones y Seguridad Social que ahora no tienen, la verdad es que me sorprenden esas críticas", argumenta al respecto.

De igual modo, ante el rechazo de los sindicatos hacia la reforma por precipitada y por no producirse en el diálogo social, Escrivá argumenta: "Han pasado décadas sin que nadie haya hecho nada y ahora hemos hecho de repente muchas cosas al mismo tiempo".

Dicha reforma actualiza las figuras de arraigo laboral, social y familiar, así como la reagrupación familiar, para facilitar la incorporación al mercado de trabajo de las personas que están en España.

Además, se modifica la normativa para favorecer la permanencia de los estudiantes extranjeros en nuestro país, de tal forma se les permitirá compaginar la formación con el trabajo siempre que no se superen las 30 horas semanales y se eliminarán las restricciones actuales para incorporarse al mercado laboral tras los estudios. Un cambio que, según Escrivá, permitirá a España competir por el talento internacional.