La exdirigente y cofundadora de Podemos, Carolina Bescansa, ha difundido un documento en el que expone una "propuesta-borrador" para un acuerdo con Iñigo Errejón para apoyar su candidatura en la Comunidad de Madrid, como su 'número dos', a cambio de que el diputado madrileño la apoye para conseguir liderar en el futuro la formación morada y la candidatura de las próximas generales.

laSexta ha podido confirmar Íñigo Errejón sí le ofreció a Carlina Bescansa ir de número dos en las listas de Madrid, pero que todavía no había recibido una respuesta, por lo que Errejón cree que ese documento, del que no tiene "conocimiento" y con el que no está de acuerdo, sería la respuesta que estaba esperando por parte de Bescansa.

En declaraciones a la prensa, ha calificado de "delirante", "inaceptable" y "extremadamente grave" la propuesta que se ha difundido "por error": "He conocido hoy el documento del que no tenía la menor constancia y que me parece inaceptable en todo punto".

Desde la dirección de Podemos aseguran a laSexta que la aparición de este documento es considerado "una asunto de máxima gravedad".

Por su parte, Carolina Bescansa ha reconocido que se ha difundido "por error" desde su canal de Telegram un "borrador" de documento con un plan conjunto con Íñigo Errejón para desbancar a Pablo Iglesias del liderazgo del partido, pero ha negado que esté "validado" ni por ella ni por Errejón.