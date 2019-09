Antonio García Ferreras ha entrevistado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Se trata de la primera entrevista que ofrece el líder socialista desde que se conoció la decisión del rey de no proponer a ningún candidato a la investidura y, por tanto, que iremos a las urnas el 10 de noviembre. Estos son los titulares que nos ha dejado el 'Especial ARV: entrevista al Presidente':

Pedro Sánchez ha asegurado durante la entrevista que, de haber aceptado las condiciones que le proponía Unidas Podemos para un gobierno de coalición, hoy sería presidente "pero no dormiría por las noches".

El secretario general del PSOE ha indicado que, para formar gobierno, "tendría que haber aceptado que el ministro de Hacienda, de la política energética o el encargado de las pensiones fuera una persona del círculo cercano de Iglesias con poca experiencia de gestión" y que ese Ejecutivo ya "esta noche tendría una crisis de gobierno".

Aunque el presidente en funciones no ha querido cerrar la puerta por completo a Unidas Podemos tras el 10N -"no diría un 'no es no'", ha matizado-, sí ha defendido que "el planteamiento del gobierno de coalición con Unidas Podemos es inviable".

Asimismo, Sánchez ha respondido a las acusaciones de los partidos de la oposición, que afirman que los socialistas han buscado la repetición electoral. "¿Por qué va a querer repetir las elecciones quien ha ganado las elecciones?", se ha preguntado el líder del PSOE, que asegura que le "llama la atención" que le hagan este reproche.

Ante la posibilidad de que Íñigo Errejón decida exportar su formación a la política nacional y encabece una candidatura a las generales, Sánchez ha destacado que ha visto cosas en el líder de Más Madrid que le resultan "positivas y esperanzadoras". "Errejón ha dicho que hubiera aceptado la propuesta que hice al señor Iglesias y hubiera facilitado la formación de gobierno", ha recordado el presidente en funciones.

"La propuesta de Albert Rivera fue ilusionista"

Sobre la oferta 'in extremis' que realizó Albert Rivera apenas un día antes de que concluyera el plazo para que el rey designara un candidato, con la que planteaba tres condiciones a cambio de las cuales Ciudadanos se abstendría, Sánchez la ha tachado de "ilusionista". "No se la ha creído nadie, salvo el señor Rivera", ha ironizado.

"Si tengo un socio preferente, es Unidas Podemos"

Con respecto a las acusaciones de Unidas Podemos, que afirma que el verdadero socio preferente del PSOE es Ciudadanos, Pedro Sánchez ha asegurado: "Si yo tengo un socio preferente en muchas políticas es Unidas Podemos". No obstante, ha señalado que también tiene importantes discrepancias con la formación liderada por Pablo Iglesias, en especial en lo relativo a la cuestión catalana.

Pese a que en los últimos días el presidente en funciones ha responsabilizado a los partidos de la oposición de la repetición electoral, durante la entrevista con Ferreras ha admitido su propia responsabilidad. No obstante, ha apuntado que "la solución más cómoda, la más fácil, no tiene por qué ser la mejor", en alusión a aceptar una coalición con Unidas Podemos. "He antepuesto el interés general, la gobernabilidad de España", ha afirmado.