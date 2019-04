Fracaso de Ciudadanos: queda fuera de los parlamentos de Galicia y Euskadi

CERO ESCAÑOS EN GALICIA Y EUSKADI

Los de Albert Rivera no han logrado su objetivo al no obtener representación ni en Galicia ni en Euskadi. Tras los resultados de este 25S, caras serias en la sede de Ciudadanos. No obstante, el partido sostiene que los datos no son consecuencia de la política de pactos, primero con el Partido Socialista y luego con el Partido Popular.