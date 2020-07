Mañana, domingo 12 de julio, arrancan las elecciones al parlamento vasco. Se trata de los primeros comicios en España marcados por la pandemia de coronavirus a nivel mundial, una situación que obligó a posponer su fecha inicial del 5 de abril. A pesar de los rebrotes de la Covid-19 en Euskadi y la petición de algunos partidos políticos de volver a posponerlas, la cita con las urnas sigue en marcha.

Eso sí, desde el pasado jueves, 9 de junio, en el municipio de Ordizia (Guipuzkoa) son obligatorias las mascarillas en todos los espacios públicos. El Departamento de Salud vasco impuso una serie de medidas restrictivas a la localidad guipuzkuoana tras detectar un nuevo brote el jueves. La consejera de salud, Miren Nekane, señaló entonces que no se descarta extender la medida a otros municipios.

Dado que se han habilitado nuevos colegios electorales y mesas para evitar las aglomeraciones. Este año es más conveniente que nunca consultar o asegurarse del lugar electoral y la mesa a la que te corresponde ir a votar.

Si formas parte de los 1.794.313 de electores, que van a ejercer su derecho a voto en estas elecciones, te interesará conocer donde debes depositar tu papeleta. Para consultar el Censo Electoral, gestionado de forma conjunta entre la Oficina del Censo Electoral (OCE) y el INE, tienes tres opciones: la tarjeta censal, el buscador del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la página web de tu ayuntamiento.

El colegio electoral aparece en la tarjeta censal

La tarjeta censal es el documento informativo que la Oficina del Censo Electoral (OCE) envía a los electores y que contiene sus datos censales y el lugar del ejercicio de su derecho a sufragio. Las delegaciones provinciales, teniendo en cuenta las propuestas de los Ayuntamientos, son las encargadas de determinar los límites de las Secciones Electorales, sus locales y las mesas asignadas.

En estos comicios vascos, la Oficina del Censo Electoral (OCE) procedió el pasado 23 de junio al envío de la tarjeta censal a todos los electores residentes en el País Vasco, por lo que ya debería de haber llegado al domicilio en el que estés empadronado. En el documento de carácter informativo aparecen los datos actualizados de la persona que va a votar junto con el colegio electoral y la mesa donde le corresponde hacerlo. Este año es importante leerlo con atención dado que, como hemos dicho, se han habilitado nuevos centros electorales y mesas para evitar las aglomeraciones.

Si no has recibido la tarjeta censal, no te preocupes porque es solamente un documento informativo y no es necesario presentarla para poder ejercer el derecho a voto. Además, puedes llamar al 012 para informarte del centro y mesa que te corresponde.

Puedes saber dónde votar en el INE o en tu Ayuntamiento

En la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE) puedes encontrar un buscador para localizar tu colegio electoral e incluso la mesa donde tienes que votar, sin necesidad de registrarte.

Para ello, es necesario que rellenes los siguientes campos obligatorios: inicial del primer apellido, provincia, municipio y calle. Si quieres que la búsqueda sea más exacta, puedes añadir también tu código postal o el número de tu domicilio. Una vez señalados todos los datos, solo tienes que pinchar sobre "buscar", como puedes ver en la imagen inferior, y aparecerá el colegio electoral que tienes asignado.

Una vez pinches sobre la dirección, que te aparece en la parte inferior, te aparecerá el colegio electoral al que te corresponde ir a votar junto con su ubicación, su distrito electoral, la sección y la mesa en las que tendrás que depositar tu voto.

Si después de llevar a cabo la consulta tienes alguna duda, siempre puedes contactar con las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral (OCE) a través del teléfono 901.101.900.

Al igual que la OCE, algunos ayuntamientos también ponen a disponibilidad de la ciudadanía un buscador para informarte sobre el lugar de votación el próximo domingo 12 de julio, como Bilbao o San Sebastián.

Puedes saber dónde votar en el INE o en tu Ayuntamiento

Las elecciones al Parlamento Vasco de este domingo son las primeras que tienen lugar en un contexto marcado por una pandemia mundial en España. Por ello, es necesario acudir al colegio electoral correspondiente cumpliendo las medidas de seguridad.

En este sentido, es obligatorio llevar mascarilla, salvo para identificarse a la hora de votar, que puedes retirarla un instante. También es recomendable llevar el voto preparado de casa para agilizar el proceso y evitar el uso de las cabinas de votación, que estos comicios no tienen instaladas cortinas para evitar el contacto. Además, será necesario mantener la distancia de seguridad y seguir el circuito de entrada y salida indicado en el lugar electoral. Y los votantes más vulnerables (mayores o embarazadas) tendrán preferencia.