El vídeo en el que la Colau activista le recuerda a la Colau alcaldesa de dónde viene: "¿Seguro que eres más útil ahora?"

Barcelona En Comú ha publicado un vídeo en el que se representa una reunión entre la Ada Colau alcaldesa, la actual, y la Ada Colau activista y portavoz de la PAH. En ella la Colau de hace unos años le pregunta a la actual si sabe a lo que ha ido.

"Sí, has venido a decirme que no hay suficiente, que tenemos que hacer más", le responde la actual alcaldesa de Barcelona. "¿Seguro que eres más útil donde estas ahora? ¿No te has arrepentido nunca?", prosigue la activista.

"La verdad es que hubo días muy difíciles, pero tenemos que continuar el cambio que empezamos en 2015. Venimos a devolver a la ciudad a quien le pertenece, a la gente, y no pienso olvidarme", contesta la actual líder de Barcelona En Comú.

"Espero que sea así, estaré aquí para recordártelo", zanja una joven Colau activista. Se trata de un vídeo de campaña en el que la alcaldesa de Barcelona quiere recordar al electorado que no se olvida de sus orígenes y que seguirá luchando por lo que hace años reivindicaba.