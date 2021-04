Toni Cantó ofrece su apoyo al próximo líder del PP valenciano, tras quedar excluido de la lista electoral de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid: "La persona que sea elegida por el partido para liderar la Comunitat Valenciana puede contar conmigo", ha asegurado este viernes, en una entrevista en la cadena 'COPE'.

El exdirigente de Ciudadanos ha afirmado que el próximo líder del partido podrá contar con él "donde le digan" y "desde donde sea" para construir "una buena alternativa" frente al actual Ejecutivo valenciano, que califica de "socialismo nacionalista y podemita".

"Estaré donde pueda estar, iremos viendo en los próximos meses cómo va avanzado el proceso de primarias que tienen allí, pero la persona que sea elegida por el partido para liderar la Comunitat Valenciana puede contar conmigo y, como siempre, desde donde sea, me da igual", ha aseverado.

"Pondré toda la carne en el asador y gastaré hasta mi última energía para ayudar a que suceda lo mismo que está pasando en Madrid", ha prometido Cantó, que opina que el "eje" elegido por Díaz Ayuso "es perfectamente exportable a las próximas elecciones en la Comunitat".

Preguntado acerca de si tiene pensado concurrir él mismo a las primarias del PPCV, Cantó lo ha descartado: "Yo no me voy a meter en el proceso interno que está viviendo ahí el PP. Son procesos que llevan su tiempo y no sé cómo acabarán", ha afirmado, insistiendo no obstante en que estará en "donde sea" para contribuir a que se cree una mayoría "que permita un cambio" en la región.

Así, ha confiado en que "pronto el PP elija a su líder o lideresa en la Comunitat Valenciana. "En todo lo que pueda colaborar yo para que el centro derecha sume fuerzas, estaré donde me digan para echar una mano y que haya un cambio", ha sentenciado.

Excluido de la candidatura al 4M

Cantó hace estas declaraciones dos semanas después de quedar fuera de la lista electoral del PP a las elecciones del 4M, a las que en principio iba a concurrir en el puesto número cinco, tras rechazar el Tribunal Constitucional el recurso del partido contra la decisión de un juzgado madrileño que le consideró "inelegible" en esos comicios.

El motivo es que, aunque el exportavoz de la formación naranja en Les Corts se empadronó en Madrid el 22 de marzo, el censo se cerró el 1 de enero, por lo que se encontraba fuera de plazo para formar parte de una candidatura a las elecciones autonómicas.

La candidata popular, no obstante, abría la puerta a incluirle en su Ejecutivo si gana las elecciones el próximo 4 de mayo, pese a no llevarle en su lista. Así lo confirmaba en una entrevista a 'Vózpopuli' tras la decisión judicial, en la que recordó que "para ser consejero, viceconsejero o director no hace falta" ir en las listas.