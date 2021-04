Isabel Díaz Ayuso apostará por Toni Cantó, a pesar de la decisión judicial. El ex de Ciudadanos y UPyD no podrá ir en la lista del Partido Popular a la Comunidad de Madrid pero sí es muy posible que forme parte del Gobierno si Ayuso vuelve a ser presidenta.

Así lo ha confirmado la líder del PP madrileño en una entrevista a 'Vózpopuli'. Preguntada por la decisión del Constitucional, ha asegurado que ella "tiene planes para todo" y ha recordado que "para ser consejero, viceconsejero o directo no hace falta" estar en las listas.

Unas declaraciones que llegan horas después de que el Tribunal Constitucional haya determinado que Cantó no puede ir en la lista electoral, como tampoco puede ser incluido Agustín Conde, porque se empadronaron el 22 y el 26 de marzo respectivamente.

El censo se cierra el 1 de enero de 2021, por lo que, según argumentaba el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid, ambos candidatos estaban fuera de plazo para formar parte de cualquier candidatura.

El exdiputado de la formación naranja ha asegurado que respeta "esta decisión" y que ir o no en las listas electorales "no era lo principal". "Lo importante es que el 4M Madrid siga siendo libre. Y es a lo que me voy a dedicar en cuerpo y alma esta campaña", ha escrito en redes sociales.