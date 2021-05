"La desigualdad es tiempo". Así resumía Íñigo Errejón el significado de la desigualdad durante un acto electoral esta semana en Alcorcón.

Durante su intervención en el mitin, el diputado citaba el caso de una persona a quien dieron cita para una ecografía dentro de nueve meses, a lo que una persona entre el público le respondía hablando de una espera de un año para una resonancia.

"A veces cuando hablamos de la desigualdad parece que estamos hablando de una cosa como en abstracto, las oportunidades que tienes, el currículum que tienes... No, no. La desigualdad en la vida es fundamentalmente tiempo", aseguraba el líder de Más País.

"La desigualdad es si cuando vuelves a casa tienes tiempo como para hacer los deberes con tus hijos o no te da. La desigualdad es sentir que puedes estar con elloso que se te están yendo sus mejores años de verlos crecer porque no te está dando, porque tienes que echar adelante a la familia y te tienes que matar toda la vida trabajando", continuaba Errejón.

"La desigualdad es si tardas media hora del trabajo a casa o tardas una hora y media, porque, qué causalidad, las carreteras del sur son siempre las que están atascadas, los transportes públicos del sur son siempre los que más tardan en llegar", añadía el diputado.

"La desigualdad es si un día tienes angustia porque me duele mucho la rodilla, no sé qué va a suceder y me gustaría que alguien me dejara tranquilo y me dijera que no es nada, tienes dinero para pagar un seguro privado y te lo hace en una semana, o, por el contrario, te tienes que esperar ocho meses sin poder dormir porque cada vez te duele más la rodilla y no sabes lo que será. Eso es la desigualdad, eso es lo que rompe nuestra sociedad", sentenciaba.

"No es verdad que de lo que haya que discutir es de si los políticos discuten entre sí, da igual lo que se digan los políticos entre sí. Lo que importan son las condiciones de vida concretas que nos hacen estar tranquilos o que nos impiden estar tranquilos", zanjaba el diputado.